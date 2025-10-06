ВСУ впервые уничтожили дроном российский боевой робот 'Курьер', оснащенный гранатометом. Видео

На Покровском направлении украинские военные впервые уничтожили наземный роботизированный комплекс врага, предназначенный для боевого применения. Российский НРТК "Курьер", оснащенный автоматическим гранатометом АГС-17, был поражен с помощью FPV.

Об этом сообщили на странице 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook. Поражение произошло на прошлой неделе Силами беспилотных систем 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Детали операции

Уничтожение вражеского наземного роботизированного комплекса (НРК) произошло в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

Оккупанты дистанционно направили НРК с автоматическим гранатометом АГС-17 на равнинную местность – как можно ближе к защитникам Покровской агломерации. Захватчики ждали случая для обстрела наших позиций.

Однако во время патрулирования этого сектора обороны экипаж украинских БПЛА заметил НРК россиян. После обнаружения вражеского объекта защитники Покровска запустили FPV-дрон и уничтожили вражеский НРТК "Курьер".

НРТК "Курьер" оккупантов передвигается на гусеничной платформе с электродвигателями. Он оснащен автоматическим гранатометом АГС-17 и управляется через радиоканал. Дальность связи боевого робота – от 3 до 10 км. "Курьер" оснащен курсовой и поворотной обзорной камерой.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины нанесли новые точечные удары по важным объектам российских войск. Среди потерь – корабль "Буян-М", РЛС "Гармонь", машина из состава ОТРК "Искандер" и командный пункт оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!