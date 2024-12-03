Похищенного мэра Херсона видели в тайной тюрьме ФСБ России: всплыли подробности

Городского голову Херсона Игоря Колыхаева, похищенного оккупантами в июне 2022 года, видели в тайной тюрьме Федеральной службы безопасности (ФСБ) на территории Крыма. Во время захвата города военные преступники задержали чиновника из-за нежелания сотрудничать с оккупационной администрацией РФ.

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О нем написала в Facebook документатор военных преступлений Лаборатории журналистики общественного интереса Анна Мамонова. Информацию она узнала от человека, который 2,5 года провел в тайной тюрьме ФСБ РФ во временно оккупированном Симферополе и вернулся в Украину.

"Говорит, что видел Колихаева, похищенного мэра Херсона, в подвале ФСБ. Мэр держится", – рассказала Мамонова.

Она добавила, что в последний раз ей подтверждали, что херсонский чиновник находится именно в подвале ФСБ в Симферополе, весной 2024-го. За полгода ничего не изменилось: россияне скрывают, где держат Колыхаева, отрицают и существование тюрьмы в подвале здания ФСБ.

"Но люди понемногу освобождаются оттуда, возвращаются в Украину и тайно пересказывают, кого там видели. Открыто говорить – опасно для пленников", – подчеркнула документатор военных преступлений.

Тайную тюрьму в подвале ФСБ россияне торопливо создали в 2022 году. Мамонова говорит: захватчики стольких похищали на оккупированном юге – Херсонщина, Запорожская область, – и увозили в Крым, что не хватало камер. Так, в подвале военные преступники просто сделали стенки, в этой тюрьме нет туалетов, умывальников и т. д.

"До 2022-го там была серверная ФСБшников. Допросы проводят ФСБшники из России, не крымские. Они меняются ротациями. Есть полиграф. Побои. За ток у меня нет информации. Его используют в СИЗО. Если человека нужно добивать на фальшивое признание током, то его из подвала переводят на СИЗО. Их в Симферополе три, четвертое строят. До полномасштабного вторжения на полуострове было одно", – заявила автор.

Она напомнила, что Игоря Колыхаева россияне похитили 28 июня 2022 года в центре оккупированного Херсона. До ноября 2022-го его содержали в изоляторе временного содержания в отдельной камере, затем со всеми пленниками перевезли в Олешки.

Он сидел не в одиночной камере: человек, который тоже был там, рассказывал, как они вместе играли в самодельные шашки и морской бой. Затем мэра отвезли в тайную тюрьму россиян на Чонгаре, которую сделали в двух- или трехэтажном здании общежития в центре села, где до 24 февраля жили украинские пограничники.

"В Чонгаре Колихаева видел мужчина, который откупился из плена за $7000. Он платил за себя, жену и племянника. За каждого по семь... Затем мэра перевезли в Крым. Так сложился путь Колыхаева за 2,5 года плена. У меня нет свидетельств, что мэра пытают в прямом смысле – побои, ток. Но любой плен – это всегда издевательство. И преступление", – подытожила Мамонова.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года Международный комитет Красного Креста подтвердил, что Колыхаев находится в российском плену. Сын городского головы Херсона Святослав рассказал, что получил официальное уведомление об этом 13 сентября 2023-го.

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