Поймали на горячем: СБУ разоблачила агента ФСБ, готовившего ракетные удары по Кировоградчине. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Кропивницком 34-летнего местного жителя, сотрудничавшего с российскими спецслужбами. Он сливал информацию о базировании и маршрутах движения украинских войск, готовя почву для ракетных ударов по региону.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По данным контрразведки, агент ФСБ особенно интересовался расположением огневых позиций противовоздушной обороны (ПВО) и логистических складов ВСУ.

Для сбора информации предатель объезжал город, пытаясь найти зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции. В случае обнаружения военных объектов он фотографировал их или снимал на видео, фиксируя точные координаты через Google-карты.

Полученные данные были необходимы оккупантам для планирования новых ракетных и дроновых ударов, в частности для обхода системы ПВО. Кроме того, агент отслеживал передвижение военных колонн, направлявшихся на передовую.

Чтобы не вызвать подозрений, злоумышленник часто менял маршруты и маскировал свои действия под прогулки. Он был задержан во время доразведки возле одного из военных объектов.

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При обыске у него изъяли телефон с фото оборонительных сооружений, а также переписку с представителями ФСБ в анонимном чате популярного мессенджера.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Он задержан, и находится под стражей. За свои действия агенту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала агента ФСБ, переброшенного из России в Харьков для корректировки ударов по городу. Вражеским приспешником оказался 37-летний местный житель, который в начале полномасштабной войны сбежал в РФ к жене.

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