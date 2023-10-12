"Пока нас не перебьют всех, ничего не закончится": оккупанты обеспокоились мобилизацией в РФ и оценили свои перспективы. Перехват

В Российской Федерации распространяются слухи о будущей полной мобилизации на преступную "специальную военную операцию" против Украины. Также говорят, что на отдельных участках фронта оккупантам-артиллеристам не хватает боеприпасов.

Об этом свидетельствует телефонный разговор жителя РФ с другом по имени Александр, который участвует в полномасштабном вторжении в Украину. Перехват 11 октября опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны на канале в YouTube (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Житель России обеспокоился, что на войну могут отправить еще больше россиян. Он пожаловался другу-военному: мол, говорят, что "мы все к вам туда собираемся".

По слухам, полную мобилизацию могут объявить 25-го числа. Чуть позже в разговоре россиянин сказал, что 19-го "начнется вся ***ня".

Видео дня

Ему сказали, что с Тверской области должны призвать 29 тысяч человек. Мужчина считает, что в этом случае призывать будут "через дом".

"Ну, Макс говорит, готовься собирать чемоданы, будет у кого пять пальцев, две руки, две руки – на*** все туда пойдем", – заявил он.

Также россиянин обсудил с оккупантом низкий уровень обеспечения боеприпасами артиллерийских расчетов.

Он сказал, что встретил военного, который воевал против Украины в районе Клещиевки Донецкой области, который сказал: "Пока нас, на***, не перебьют там всех, ни*** ничего не закончится". По словам последнего, они на 10 залпов артиллерии отвечали только одним залпом.

Как писал OBOZREVATEL:

– Тем временем британская разведка считает, что Кремль вряд ли решится на новую волну мобилизации россиян на "СВО" в преддверии президентских выборов, поскольку это может снизить рейтинг диктатора Владимира Путина. Проведение голосования назначено на 17 марта 2024 года.

– По данным Центра национального сопротивления, агрессор хочет мобилизовать в ряды вооруженных сил Российской Федерации еще 130 тысяч человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!