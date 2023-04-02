"Показал, что дух Украины несокрушимый!" Мать погибшего Героя Александра Мациевского рассказала о его последнем бое

Герой Украины Александр Мациевский, который перед расстрелом сказал оккупантам "Слава Украине", был русскоязычным, имел упрямый характер и пошел защищать страну, хотя не имел опыта в военном деле. Ему навсегда осталось 42 года.

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Историю воина 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области рассказало издание The Wall Street Journal. Его журналисты посетили Нежин и мать погибшего Героя Прасковью Демчук, а также пообщались с украинскими военнослужащими, которые знали Мациевского.

В WSJ заявили, что видео с попавшим в плен солдатом, который не покорился даже перед лицом смерти, подпитало украинскую решимость в тот критический момент войны, когда давление России приносит тяжелые потери.

"Он показал, что дух Украины несокрушимый", – отметила мать нашего защитника.

Женщина рассказала, что Александр родился и вырос в Молдове, потому что в то время она работала в этой стране на обувной фабрике. В юности Мациевский был своенравным, активно занимался спортом, вспомнила она.

Получив профессию электрика, мужчина переехал в Россию, где женился на женщине из родного города матери – Нежина. В РФ он прожил восемь лет. В 2008-м он с маленьким сыном и женой вернулся в Украину и поселился в Нежине.

После развода украинец стал жить с матерью в скромном доме на окрестностях города. После полномасштабного российского вторжения, когда оккупационная армия вторглась в том числе и на Черниговщину, Мациевский как доброволец вступил в территориальную оборону.

Мать призналась, что отговаривала сына – потому что никакого опыта у него не было, – но он был настроен решительно.

Солдата оправили на один из блокпостов в Черниговской области, позже – в Донецкую область на передовую. Перед тем, как поехать на восток, Мациевский привез маме букет цветов.

По состоянию на 8 декабря-2022 снайпер ТрО был уже в Бахмуте. Побратимы Героя вспоминают, что он, имея специальность электрика, часто помогал подразделению, используя свои навыки.

Кроме того, на Донбассе он "впервые почувствовал настоящий вкус боя", сказал старший лейтенант Александр Галицкий, командир взвода Мациевского.

На одном из фото, сделанном в Бахмуте, солдат запечатлен с пластырем на брови – эту рану воин получил, когда ударился головой, разгружая поезд.

Побратимы добавили, что он был заядлым курильщиком, а характер имел упрямый. Отметим, что на последнем видео, снятом противником, Мациевский курил сигарету.

Штаб-сержант Василий Замола, который сам был водителем до войны, вспомнил: Мациевский говорил сослуживцам, что никогда не попадет в плен.

Он погиб в районе Красной Горы. Утром 30 декабря 2022 года Мациевский и еще 15 человек направлялись к лесополосе возле села – как подкрепление для танковой бригады, оборонявшейся к северу от Бахмута.

Солдаты окопались и около 15 минут лежали в укрытиях, потому что российские захватчики начали обстреливать их из миномета.

"Это становилось все более интенсивным", – вспоминает солдат Вячеслав Ковалев, который был ранен в ногу и эвакуирован с поля боя вместе с еще одним военным.

Оккупанты наступали волнами, идя по телам своих "двухсотых". Сержант Замола рассказал, что неожиданно противник появился слева от позиции – в стороне, где находились Мациевский и еще четверо украинских защитников. Россияне обошли их с фланга.

Воины несколько раз пытались прорваться в ту сторону, где должны были находится Мациевский с побратимами, но не смогли, так как бой шел весь день и вражеский огонь был слишком интенсивным.

Ночью группе был отдан приказ отступать на более укрепленные позиции. "В противном случае мы бы все погибли", – сказал Замола.

Мациевский считался пропавшим без вести. Его мать отчаянно пыталась узнать, что произошло с сыном, потому что он перестал выходить на связь. Военные и полиция не предоставили ей никакой информации, но в начале января 163-й батальон вернулся на базу в Чернигов без Мациевского. Боец его подразделения сообщил Демчук, что снайпер, вероятно, погиб.

9 февраля женщине позвонили из полиции. Тело Мациевского удалось вернуть домой в результате обмена с войсками РФ. Украинка поехала в Киев и там опознала своего единственного сына.

В течение еще двух месяцев она не знала, как именно погиб воин. Но однажды вечером, когда она вернулась домой с работы и села за стол на кухне, женщина увидела на телефоне видео – оккупанты расстреляли военнопленного, который сказал "Слава Украине". На этих кадрах Демчук мгновенно узнала своего сына.

В WSJ добавили, что в Нежине именем Мациевского назвали одну из улиц и планируют установить памятник в его честь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Мать Героя Украины Александра Мациевского рассказывала, что последний раз разговаривала с сыном по телефону 29 декабря. Он сказал ей: "Мама, я никогда не сдамся в плен!".

– В Одессе неподалеку от торгового центра "Среднефонтанский" появился трогательный мурал в честь воина, которого жестоко расстреляли оккупанты.

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