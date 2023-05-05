Российские оккупанты страшно издеваются над своими пленными – украинскими защитниками. Они прибегают к самым крайним зверствам. Освобожденный 47-летний воин Вооруженных сил Украины Александр Коваль рассказал о плене в ЧВК "Вагнер".

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Об этом пишет проекту "Радио Свобода" – "Донбасс.Реалии". Воин пробыл в плену 40 дней. Его удерживали в помещении бывшей обувной фабрики на Донбассе вместе с около сотней военнопленных в тесных и сырых камерах. Причем, без питьевой воды, с минимумом еды – один сухпаек приходилось делить на троих (чтобы досмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Более того, пленных избивали, пытались сломать физически и морально, а также агитировали переходить на сторону России. Все это время родные не знали о его судьбе.

Примечательно, что у воина были основания не идти служить – хронические болезни и отсутствие боевого опыта. Но от войны он не скрывался.

Утро 24 февраля 2022 года Александр шел на смену заводу в Запорожье, где работал специалистом по горячей обработке металла и там его догнало известие: "Война!". Предприятие остановилось, а Александр решил оставаться в родном городе и помогать с обустройством блокпостов.

В августе ему пришла повестка. Боевого опыта фактически не было – только год на флоте: в начале 90-х он служил как срочник на крейсере "Украина" в Николаеве:

"Я трижды мог не идти на войну. Военный билет у меня давно был потерян, но я его восстановил. Потом, – вспоминает, – в нашем военкомате обращали внимание на возраст. Говорят: "45+ – выйти из строя!". Я вышел Потом: "Кто многодетные - выйти из строя!". Я вышел, потом попросился – и вернулся. Ну а кто пойдет защищать Родину? Я был мотивирован. Кому-то надо".

Так Александр попал в 58 мотопехотную бригаду, а в сентябре 2022 года он вместе со своим подразделением был отправлен под Опросное в Донецкой области – южные подступы к Бахмуту.

Уже в первом бою он получил контузию.

"18 сентября. Нас было семеро – группа, разведка. Погрузили на "мотолыгу". Отправились за позиции россиян, прямо в их тыл. Дачный поселок, дома – в один ряд, вдоль поля. Мы засели в доме. Когда передают по рации: "Готовьтесь к круговой обороне!" Слышим – на подходе враги. Подготовка? Я из автомата впервые стрелял не по мишеням, а по врагам. Метров за тридцать. Первый бой. Они забрасывали дом гранатами. Мы чудом оттуда вырвались. Пятеро наших осталось там", – рассказывает Александр.

В ночь с 31 октября на 1 ноября подразделение Александра уже было под Бахмутом. Российские военные круглосуточно обстреливали украинские позиции.

Позиция, на которой находился Александр, считалась "тихой", но как раз в тот день "вагнеровцы" пошли в атаку.

"Под обстрелами мы заступили на позицию – под обстрелом пришлось идти 1400 метров. Сменили ребят. Целый день продолжались обстрелы – минометы и танки. Вечерело, солнце садилось, пошли они в атаку, крепко пошли – мы отбили. Всю ночь 1 ноября они крыли нас минами, до утра. А 2 ноября – дроны", – рассказал боец о бое, в котором в конце концов получил ранение.

"По рации передали, что видели врагов в посадке. А они уже сзади – практически окружили нас. Можно было выйти через поле с подсолнухами, но там было заминировано. "Вагнеровцы" шли – из РПГ, с подствольниками. "Мяса" в их много... Слышал истерический крик, зэковский такой, лагерный... Прилетел фугас... Последнее, что помню, – оранжевый взрыв, сильный удар в грудь, в бронежилете керамическая пластина – сломана, дикая боль, меня отвергает, и я вырубился, – говорит Александр. – Был без сознания минут 20. Когда слышу, "Малыш": "Борода, Борода, ты жив?" А я оглушен и не хочу приходить в себя", – добавил военный.

Боевой собрат перетащил Александра на другое место. Он пришел в себя, когда в окопе уже были "вагнеровцы". Ему завязли глаза, избили и доставили в командный пункт.

"Мне очень повезло. В тот день у них было новое распоряжение – очень нужны были пленники. А так – в плен брали только офицеров, остальных – добивали. Даже тех, кто мог идти. У меня забрали телефон, документы, сняли бронежилет и каску. Я был слаб – две трети пути мне тянули, я идти не мог. Провели через несколько точек, дальше – в грузовик. Привезли – сельская местность. Какая – не знаю", – сказал Александр.

Затем его "упаковали" скотчем. Давление физически и морально, показывая отрубленные головы, как они говорили, украинских солдат, пугали расстрелом, устраивали имитации, вспоминает боец.

"Это разновидность пыток. У них это называется – "евродоставка". Руки по швам – и скотчем для упаковки крупногабаритных товаров сматывают туловище, как кокон. Свободными оставляют только ноги. Боль дикая, а потом – немеет все. Я думал, останусь без рук", – рассказывает он.

В итоге Александра привезли в какую-то деревню и спустили то ли в погреб, где была куча строительного мусора.

"Показывают – свежие, отрезанные головы наших ребят, насаженные на арматуру. Один говорит: "Это Эдик, а это – Валера. Они хотели, чтобы все было по Женевским конвенциям. Ты тоже хочешь по конвенциям? Место для третьего есть. Рассказывал, что он делает с пленными, как отрывает головы. Настоящий садист, маньяк. Я попрощался с жизнью, мне уже ничего не было страшно. Картинка стояла перед глазами – покойная бабушка, братик, солнце, тепло, и я маленький", – рассказал военный.

Затем Александра перевезли в оккупированное Первомайское и там, в помещении бывшей обувной фабрики, его вместе с около сотней военнопленных содержали в тесных и влажных камерах. Сначала в комнате размерами 8 на 8 метров было 20 человек, затем – более 30. Спали на деревянных поддонах, укрывшись кусками дерматина. Они сами говорили, что у них нет задачи нас убить, а есть цель – сломать, морально, физически. Давали один российский сухпай на троих: в нем – одна консерва из тухлого мяса, одна банка гречки и одна банка горошка. Галеты, чай, сахар – распотрошено, нет", – сказал военный.

К счастью, 10 апреля он возвратился домой: "Сначала, где-то первую неделю, давали питьевую воду: полуторалитровую баклажку на двоих. А потом – только техническую, из противопожарного водоема. Мы ее кипятили. Зима, холодно, а ребята были в одном термобелье. У меня было старое пальто, дамское, 60-х годов. Вместо туалета была баклажка. Каждое утро приходила "рабочая группа", выносила. В "рабочку" брали наших пленных, кто хотел. Там были немного более легкие условия: один сухпай на двоих, больший доступ к сигаретам", – рассказывает бывший пленник.

Он добавил, что несколько украинских военных расстреляли. Медицинская помощь была "специфичной".

"Был такой офицер, позывной – Док, – рассказывает Александр. – Он лечил, он же и пытал. У одного нашего парня, Вани, шел песок из почек, он очень мучился. Мы попросили охранника – прийти Дока. Через три дня он пришел и дал таблеточку но-шпы. Меня Док допрашивал. Спрашивал, что "интересного" я знаю, где наша артиллерия, где наши танчики, где штаб… Лупил". "Каждый день, даже по несколько раз в день агитировали: "Кто служить в русский армию? Потому что всех расстреляем". Отвечали: "Нет, мы пленные, навоевались". Были и расстрелы. ССОшников наших, бывало, заведут к нам в камеру – попрощаться. Через час приходят: "Ну все, попрощался? Идем обнулять". "Обнулять" – это, по-ихнему, расстреливать", – сказал Коваль.

Также он рассказал, что выжить в плену ему помог товарищ, с которым сдружились и поддерживали друг друга, а еще надежда увидеться с родными.

"Мы жили надеждой на обмен, знали, что бывают обмены. Это первая неделя очень тяжело, плакали, горевали, месяц еще держишься, а дальше – может прийти отупение. С психикой что-то происходит. Один наш майор, он пробыл пять месяцев, упал в ступор, вот ляжет на поддон, накроется с головой и лежит: "Ребята, я уже все, просыпаюсь – думаю о еде, засыпаю – думаю о еде".

14 декабря 2022 года бойца уволили вместе еще с 63 пленниками.

"Позвонил уже из Днепра. Такие эмоции! Еще и чертов получил. Потому что я же родителей обманывал: говорил, что мы под Пирятином, на полигоне, нормально едим, что все хорошо. У меня пожилые родители, я их берег", – сказал военный.

На рюкзаке мужчина до сих пор носит сине-желтый цвет...

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники из рядов оккупационного войска РФ продолжают доказывать, что они шли в Украину убивать ее народ по приказу своего диктатора. Когда они соглашались за деньги принять участие в путинской "спецоперации" по "денацификации", им было все равно, какие на самом деле и сколько людей проживает в соседней стране.

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