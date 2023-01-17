Покоя оккупантам не будет: партизаны в Мариуполе напомнили захватчикам, что те пришли на чужую землю. Фото

Движение сопротивления "Желтая лента" начало акции гражданского сопротивления во временно оккупированном Мариуполе. В городе на зданиях, заборах и других заметных местах появились первые символы сопротивления – желтая лента и буква "Ї".

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Мариупольцы наравне с другими захваченными врагом украинскими городами напоминают захватчикам: им на украинской земле не рады. Подробности и фото появились в Telegram-канале "Желтая Лента".

"Наши активисты начали работать в Мариуполе, мы маркируем здания символами сопротивления желтой лентой и буквой "Ї". Буква "Ї" и желтая лента - стали настоящими символами сопротивления на оккупированной украинской земле. Количество активистов постоянно растет. Геническ, Мелитополь, Донецк, Луганск , Севастополь, Симферополь, Скадовск, Бердянск, Днепрорудное, Энергодар и Ялта. Все наши города должны быть свободными", - говорится в сообщении.

И покоя российским захватчикам на украинской земле не будет, подчеркнули активисты.

Там также заметили, что стать частью национального движения сопротивления – легко. Необходимо распечатывать плакаты, распространять их в оккупированном городе и отправлять фотографии через чат-бот "Вместе".

"Помни - кто угодно может присоединиться. Даже, если ты просто мысленно ждешь ВСУ - ты уже наш Герой", - подчеркнули активисты Движения.

Также там напомнили о памятке для украинцев в оккупации относительно того, как можно избежать принудительной выдачи захватчиками паспортов РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что патриоты мощно напомнили оккупантам, что Крым – это Украина.

Также в День достоинства и свободы, который отмечается в Украине в годовщину начала Революции Достоинства, 21 ноября, был запущен флешмоб в поддержку сопротивления украинцев под оккупацией РФ. К нему присоединились футболисты, музыканты, ученые и другие известные люди не только в Украине, но и за ее пределами. В знак поддержки для украинцев в оккупации они демонстрировали символ сопротивления – желтую ленту.

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