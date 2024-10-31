'Покровск мы, скорее всего, потеряем': эксперт объяснил, чем маневренная война отличается от позиционной

В настоящее время российские кафиры находятся в нескольких километрах от стратегически важного населенного пункта Покровск. И , скорее всего, мы потеряем этот город.

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О том, что означает потеря Покровска и как это повлияет на общую ситуацию на фронте, рассказал руководитель программ программы Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эксклюзивном интервью OBOZ.UA

Эксперт рассказал, что происходит на этом участке фронта. Он пояснил, что активность наступательных действий врага у Покровска усилится, для этого российское командование перебрасывает свои резервные силы.

" Мы скорее всего потеряем Покровск. Потеря Покровска – это достаточно высокая вероятность. До этого на правом фланге силы противника сдерживали возле Селидового. Сейчас те оперативные резервы врага, которые туда перебрасывались с направления главного удара, оперативно перебрасываются снова на Покровское направление. Такие маневры ничего хорошего для врага не свидетельствуют. Это говорит о том, что у него резервов не хватает. Но то, что на Покровском участке усилятся боевые действия, это, безусловно, однозначно", – сказал Лакийчук.

При этом эксперт отметил, что потеря Покровска не означает, что враг пойдет маршем на Днепр.

"Покровск нужен противнику для того, чтобы с левого фланга охватить Краматорскую агломерацию. Это Константиновка, Дружковка, Краматорск, этот район", – объяснил Лакийчук.

По его словам, сейчас враг сосредоточен на овладении двумя участками – между Покровским выступом и Кураховским водохранилищем, и между Кураховским водохранилищем и южным участком (Времевское направление).

"После того, если враг овладеет этим районом и Покровском, очевидно, он будет пытаться развить успехи севернее Покровского выступа. А к этому добавьте то, что на севере уже месяц, как они пытаются и реализовали прорыв к Осколу на Купянско- Лиманском участке. Это ставит под угрозу не только Краматорскую агломерацию, но и все наше Северское выступление. Так что перспективы тяжелые", – констатировал эксперт.

По его словам, у нас недостаточно резервов и ресурсов, чтобы сдержать наступление врага. Однако неизвестно, хватит ли у россиян ресурсов для реализации своих планов, хотя такой замысел очевиден.

"Не все так радужно и у Путина. Надо понимать, что каждый день они теряют огромные силы на такое наступление. , – отметил Лакийчук.

Он также прокомментировал смену нашим военным командованием стратегии ведения войны.

Эксперт отметил, что на большинстве направлений наша армия ведет позиционную оборону, поскольку этого требует украинское общество.

"Украинское общество боится потери территорий. Армия борется за каждый населенный пункт. Это позиционная война", – объяснил эксперт.

Однако нельзя сказать, что мы забросили тактику маневренной обороны, которая предполагает пропуск врага на свою территорию.

"Маневренная война носит совершенно противоположный характер. Фактически для того, чтобы вести маневренную оборону, надо пропустить силы противника вперед. Грубо говоря в Днепр или Запорожье, а затем плановыми ударами по его логистике уничтожать прорвавшиеся силы врага. Так, как это было в 2022 году", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, Покровское направление остается горячей точкой на фронте, где украинские подразделения ежедневно сталкиваются с активными штурмовыми действиями российских войск. За последние сутки бойцы Национальной гвардии Украины успешно отбили 11 атак и нанесли противнику серьезные потери в технике и ресурсах.

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