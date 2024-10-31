'Покровское направление – одно из самых трудных': в Нацгвардии показали, как 'разобрали' укрепрайон врага, и озвучили его потери. Видео

Покровское направление остается горячей точкой на фронте, где украинские подразделения каждый день сталкиваются с активными штурмовыми действиями российских войск. За последние сутки бойцы Национальной гвардии Украины успешно отбили 11 атак и нанесли противнику серьезные потери в технике и ресурсах.

Соответствующие кадры показал глава НГУ Александр Пивненко. "Покровское направление остается одним из самых трудных. Здесь противник продолжает вести активные штурмовые действия", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео показано, как бойцы 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" ведут активные боевые действия на бронетранспортере БТР-4Е, уничтожая укрепленные позиции врага, которые тот пытался обустроить для дальнейших штурмов.

С помощью БТР-4Е украинские гвардейцы разобрали укрепрайон противника, значительно снижая его наступательный потенциал на этом участке фронта.

Видео дня

Эффективно сработали и наши подразделения беспилотников и артиллерии.

За последние 24 часа Нацгвардия уничтожила по всей линии фронта значительное количество техники и военных ресурсов противника, среди которых:

4 танка,

3 боевые машины пехоты (БМП),

1 многоцелевой транспортер МТЛБ,

8 бронированных боевых машин (ББМ),

17 единиц автомобильной техники,

15 артиллерийских систем,

3 комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ),

6 складов с боеприпасами.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили около 313 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. В ряды "груза-200/300" защитники отправили около 1310 захватчиков.

"Денацификации" российских захватчиков проводят не только украинские воины, но и они сами. Так, на днях стало известно, что в Запорожье оккупант расстрелял десять солдат из своего подразделения, а в Курщине рядовой застрелил капитана.

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