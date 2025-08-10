Покровск повторит судьбу Авдеевки? Почему город на грани и что нужно срочно сделать. Интервью с Симорозом

Российская оккупационная армия сосредоточила на Покровском направлении огромную группировку численностью 110 тысяч, но, несмотря на численное превосходство, враг не бросает свои силы на лобовые атаки, а отдает предпочтение фланговым ударам. Чисто теоретически обороняющаяся сторона должна иметь втрое или даже впятеро меньше сил, чтобы выстоять. Таким образом, 40-тысячной украинской группировки должно было бы хватить для эффективной обороны.

Но следует учитывать ряд других объективных факторов, а они такие: враг постоянно проводит ротацию, а потому имеет "свежие" силы. На этом участке фронта он имеет преимущество в артиллерии и БПЛА, в частности, в FPV-дронах. Зато подразделения Сил обороны недоукомплектованы и не ротируются. Если же говорить о состоянии оборонительных фортификаций в самом Покровске, то, к сожалению, было потеряно драгоценное время для укрепления обороны города. В сложившейся ситуации, высшему военно-политическому руководству Украины необходимо, прежде всего, сосредоточиться на вопросах мобилизации, доукомплектования подразделений и улучшении управления войсками.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– По информации, которую озвучил генерал Сырский, армия оккупанта в Украине ежемесячно растет примерно на 9 тысяч человек. По его оценкам, до конца года россияне хотят сформировать 10 новых дивизий, две уже сформированы. "Поэтому не имеем другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск", – сказал он. По словам Сырского, август также будет тяжелым. Как вы думаете, за счет чего происходит такое существенное пополнение оккупационной армии? Или это потолок, или это временное явление? Все ли задачи можно выполнить "мясными штурмами"?

– По цифрам мы на самом деле видим предпосылки, которые внедряются в России, российской властью, российским режимом. Это и мобилизационная система, которая работает эффективнее, чем украинская, это и строгая ответственность за уклонение от мобилизации, и достаточно серьезная финансовая мотивация за заключение контракта, за участие в боевых действиях. Эти выплаты не соизмеримы с украинскими. Суммы составляют десятки тысяч долларов просто за заключение контракта, и это не считая так называемых боевых выплат и тому подобное.

Так же они умеют работать с различными группами, в частности, с этническими из числа тех, кто нелегально работает на территории России. Миграционные органы склоняют их к заключению контрактов. Происходит вербовка по всей территории России и за рубежом. Это и работа с лицами, которые осуждены за совершение преступлений, им предлагают амнистию за участие в боевых действиях. Следовательно, у них отлаженная система.

Да, этот механизм некорректно сравнивать с украинским, потому что он в большой степени тоталитарный. Сказать, что украинская пропаганда мощно работает в информационном поле России, чтобы срывать мобилизацию, также нельзя. Поэтому эти предпосылки вполне понятные.

Что касается "мясных штурмов", то бесспорно, не все вопросы можно решать ими, хотя Бахмут, Мариуполь, Авдеевка свидетельствуют об обратном, особенно Бахмутская операция. Но сейчас мы видим, что враг адаптируется. Уже нельзя говорить, что он пускает свои подразделения исключительно на "мясные штурмы". Если мы посмотрим на карту боевых действий, то становится очевидным, что враг действует достаточно подготовлено и правильно с тактической точки зрения.

Если мы посмотрим на самое интенсивное направление фронта, на Покровское, то можно увидеть, что нет лобовых штурмовых действий. Враг прибегает к ударам по флангам. Мы это видим в Песчаном, в Шевченковом. И, к сожалению, есть успехи в пределах Родинского и Красного Лимана. Это все фланговые удары. Так что некорректно говорить, что они воюют исключительно количеством.

Это, в первую очередь, полностью сформированные подразделения, которые не имеют дефицита, у которых есть резервы, и, как следствие, они проводят регулярные ротации с линии боевого соприкосновения. Их подразделения могут быть свежими, чего не хватает нашим подразделениям, ведь свежесть влияет на результат на поле боя. К сожалению, наши войска истощены, они не имеют регулярных ротаций с линии боевого соприкосновения, из зоны боевых действий. Большинство подразделений у нас не полностью укомплектованы. В этом заключается кардинальная разница, о которой говорит господин Сырский.

Но вопрос в том, почему главком Сырский просто комментирует эту историю о мобилизации в России, говорит о том, что у нас будут сложные периоды, но ничего не рассказывает, что происходит с нашими Сухопутными войсками, с нашей пехотой в целом. Где реакция, где понимание того, что у нас не хватает людей? Об этом нужно говорить сейчас.

Потому что неукомплектованные подразделения – это ослабление боеспособности, и, как следствие, неудачи на поле боя. И об этом главком должен говорить публично и высшему военно-политическому руководству. Вся страна должна понимать, что у нас есть дефицит, который надо закрывать, что надо поднимать мотивацию военнослужащих, в том числе благодаря финансовому, денежному обеспечению, социальной поддержке. И думать, что мы будем делать далее с мобилизационными процессами.

Единственный путь, который теоретически могут воспринять люди в такой страшной войне – это когда у нас в обществе не будет разделения по классовой принадлежности, ведь сейчас войну поделили классово. Воевать должен тот, кто беден, кто не имеет достаточно средств. Зато те, кто имеют большие зарплаты, кто имеет деньги, могут откупиться от мобилизации законно, легально. Это классовое неравенство несет за собой очень большие последствия, ведь это банально несправедливо. Наличие у "золотой молодежи", у их родителей денег не должно было бы ничего решать. Война действительно должна быть для всех слоев населения, если мы хотим, чтобы в обществе воспринимались мобилизационные процессы. Как по мне, это большая проблема.

– Вы упомянули о Покровском направлении. Действительно, даже по словам генерала Сырского, ситуация сейчас там угрожающая. По его оценкам, сейчас там находится вражеская группировка численностью около 110 тысяч личного состава. Ранее вы сказали о том, что враг, несмотря на такое огромное количество живой силы, не прибегает к лобовым атакам. Он действует с флангов. Но военная наука говорит о том, что наступающая сторона должна тратить в 3-5 раз больше сил, чем обороняющаяся сторона. Значит ли это, что нам на Покровском направлении достаточно, скажем, 30-40 тысяч нашего личного состава для того, чтобы не допустить замыкания этого кольца, образования котла?

– В целом по классике то, о чем говорит учебник, абсолютно верно. Но здесь очень много нюансов. Во-первых, война не стоит на одном месте. И здесь некорректно просто считать пехоту. Очень большую роль играет также артиллерия. Еще большую роль сейчас играют средства беспилотных летательных систем, ударные БПЛА, по которым враг имеет преимущество на этом направлении, и это также надо учитывать.

Плюс наши подразделения недоукомплектованы. Сколько бы их ни было, они должны быть полностью укомплектованными и иметь резервы. Должна происходить регулярная ротация. Тогда можно говорить об активной обороне и о какой-то обороне в целом. Если это будет 40 тысяч разбросанных войск, недоукомплектованных, не имеющих возможности ротации, это продвижение врага просто будет немножко медленнее, но оно все равно будет. Последствия для Сил обороны будут неутешительными.

Здесь господин Сырский должен реагировать. "Ситуация угрожающая". Доброе утро, мы же об этом не знали. А что будем делать? Мы снова отступаем по флангам, потому что снова они не были укреплены. У нас снова территория оказалась не подготовленной, не заминированной, не обустроенной фортификациями. Это "привет" военно-гражданской администрации. Мы помним, какой хаос царил в Покровской агломерации, когда там деревья пилили, клумбы поливали, занимались всем чем угодно, когда еще можно было этим заниматься, когда еще не было прямых обстрелов, когда еще FPV-дроны не летали по Покровску.

Сейчас уже, извините, поздно обустраивать в Покровске, в Мирнограде фортификационные сооружения, потому что строительная техника будет в зоне поражения. Здесь уже воевать надо, на том, что есть. И, к сожалению, этот уровень подготовки оставляет желать лучшего. Но хочется услышать от главкома четкое понимание, как мы будем оборонять эту территорию, какими силами, какими средствами, что нам для этого нужно.

Но я сейчас смотрю на карту боевых действий и это очень напоминает мне Авдеевку. Это беспорядочное управление войсками, к сожалению.