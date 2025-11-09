УкраїнськаУКР
Алексей Курпас
Директор департамента аналитики Агентства политических коммуникаций POLITCOM

Блог | Покровск. Россия платит высокую цену за наступление

Покровск

Сьогодні побачив відео російського "зетніка" Максима Калашнікова. З плачами і стогонами. Росіянин жаліється, що при штурмі Покровська армія РФ поклала в землю вже більше людей, ніж Вермахт під час захоплення усієї Польщі у Другу Світову.

По-перше, це добре, що росіяни порівнюють себе з нацистами. Так скоро і до порівняння Путіна з Гітлером дійдуть. По-друге, вже очевидно, що те, яку ціну платить Росія за просування і як повільно це робить, йде всупереч з планами кремля. "Оточення" і "швидкий наступ" відбувається тільки у голові московського диктатора. А в реальності неймовірно висока ціна у життях солдатів, яку платить РФ.

І саме тому сьогодні варто говорити про лідерів з "утилізації росіян". І тут, безперечно, серед топів є бійці Служби Безпеки. Це підтверджує мова цифр. Отже, досягнення СБУ за рік оборони Покровська:

  • 9,5 тис. осіб живої сили противника;
  • 255 танків;
  • 433 ББМ;
  • 343 артилерійські системи та РСЗВ;
  • 78 засобів ППО;
  • 12 засобів РЕБ/РЕР;
  • 4 553 одиниці автотранспорту;
  • 3 824 ворожі позиції та укріплення;
  • 65 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Це все рік системної роботи. Роботи на найскладніших ділянках оборони Покровська, де перебуває спецназ СБУ. Малюк побудував систему, при якій Служба максимально "мінусує" противника і його техніку.

СБУ одними із перших в Україні почали розвивати напрямок дронів і постійно були тут на перших ролях. У війні дронів головне не відставати від прогресу, йти в ногу з часом. А, як мені відомо, методи, які впроваджує спецназ СБУ, потім намагаються взяти на озброєння і інші підрозділи.

Те, що спецпризначенці СБУ утилізують росіян у промислових масштабах – це не випадковість. Це системна робота помножена на сучасні технології. Результат роботи всієї вертикалі, збудованої Малюком, який особисто опікується зі своїми бойовими підрозділами і регулярно буває на фронті.

Саме такі результати, підкріплені конкретними цифрами, і треба мультиплікувати. І тоді ціна, яку платить ворог за кожен метр української землі, буде ще більше зростати. Путін, схоже, ще цього не зрозумів. А от оточення цього сучасного Гітлера вже почало про щось здогадуватись. 

