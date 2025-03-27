Покрывает до 5 га в день: в Украине испытывают новую отечественную дистанционно управляемую систему разминирования. Фото, видео

Краматорский завод тяжелого станкостроения создал робота-дрона Germina URCM-3000, который предназначен для дистанционного разминирования земли. Робот способен очищать до пяти гектаров территории в день и выдерживает взрыв противотанковой мины.

Видео дня

Об этом сообщили в Минэкономики. В министерстве добавили, что первый образец дрона проходит испытательную эксплуатацию у одного из операторов противоминной деятельности. После завершения тестирования робота направят на сертификацию соответствия.

"Надеюсь, что Germina успешно пройдет сертификацию, и мы получим украинскую машину для разминирования с отличными характеристиками. Более 60% ее компонентов произведено в Украине. Скорость прохождения 100-метрового участка, который мы сегодня наблюдали, производит впечатление", – отметил замминистра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Машина для разминирования оборудована рабочими элементами, такими как цепной механизм, фреза, манипулятор и многофункциональный ковш для перемещения грунта. Производитель утверждает, что этот комплект позволяет быстро и безопасно очищать поля и лесные полосы от мин, а также эффективно использоваться для разминирования окопов, позиций и зданий. В конструкции машины применен двигатель, шасси и гидравлика от ведущих европейских и американских брендов. Удаленное управление возможно на расстоянии до одного километра.

Дрон Germina погружает рабочий орган в грунт на 5 сантиметров, и преодолевает 100-метровый участок за полторы минуты – ширина прохода составляет 2,7 метра. Таким образом, через час можно провести "поверхностную очистку территории" площадью один гектар, а за одну смену – пять гектаров.

В ходе демонстрационных испытаний Germina успешно уничтожила все заложенные на участке учебно-тренировочные макеты взрывоопасных предметов, в частности, противотанковые мины ТМ62 и ПТМ4, противопехотную фугасную мину и ручные гранаты.

В первом полугодии этого года национальный оператор противоминной деятельности Ukrainian Demining Services планирует получить от Краматорского завода пять машин Germina для гуманитарного разминирования в Киевской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.

Гарантийный срок эксплуатации составляет три года. Производитель сообщает, что стоимость машины в базовой комплектации будет предварительно составлять 500 тысяч евро. Это значительно дешевле зарубежных аналогов, добавляют в ведомстве.

Напомним, что в начале 2026 года Украина получит четыре современных французских машины SDZ (система разминирования зон). Сейчас они производятся на предприятии CEFA в городе Сульц-су-Форе.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно вблизи села Лубянка Киевской области лесоводы нашли российскую растяжку в виде противопехотной гранаты. На этом месте весной 2022 года были позиции окупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!