Украина получит французские машины разминирования SDZ: чем они помогут ВСУ. Фото и видео

В начале 2026 года Украина получит четыре современных французских машины SDZ (система разминирования зон). Сейчас они производятся на предприятии CEFA в городе Сульц-су-Форе.

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Об этом сообщило издание Lalsace. Там отметили, что эта техника отвечает критическим потребностям как в военном, так и в гражданском секторах по безопасному и эффективному проведению операций по разминированию.

Этот контракт будет профинансирован французским фондом поддержки Украины.

Журналисты издания отмечают, что эти машины "поразили киевские власти", которые через французский фонд восстановления страны приобретут четырех роботов-разминировщиков.

Подробности

CEFA – это французская компания с шестидесятилетним опытом, специализирующаяся на производстве оборудования для переправ и разминирования.

Работы-разминировщики устойчивы даже к противотанковым минам. Как и аналоги других производителей, они имеют дистанционное управление. Каждая машина оснащена набором инструментов, включающих шнек, обратную лопату, ковш, бульдозерный отвал и цепи.

SDZ "пропалывает" на глубину разминирования до 30 см и ширину 2,1 метра. В час очищает 500 кв. м при плотной густоте взрывных устройств и до 2000 кв. м при их малой плотности.

Общая длина машины 5,9м, ширина 2,85м, как и клиренс в 47,9см. Полная масса не превышает 12000 кг.

Что предшествовало

Государственная специальная служба транспорта еще в 2023 году подписала контракт с французской компанией CEFA на поставку роботизированных машин разминирования и мостов-амфибий.

Напомним, что украинские саперы за границей проходят обучение по разминированию под руководством канадских инструкторов. Военные показали фото своих тренировок. Эти умения будут чрезвычайно важны "при освобождении оккупированных территорий от захватчиков, которые оставляют после себя самодельные ловушки".

Также сообщалось, что в ноябре 2024 года национальный оператор противоминной деятельности Ukrainian Demining Services (UDS) и канадский разработчик технологий SubSphere Corporation (Альберта, Канада) подписали меморандум о сотрудничестве. Ее цель – улучшить операции по выявлению противопехотных мин в Украине с помощью решений на основе искусственного интеллекта и дронов.

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