Украинские саперы будут использовать ИИ и технологии канадского разработчика SubSphere в гуманитарном разминировании

Национальный оператор противоминной деятельности Ukrainian Demining Services (UDS) и канадский разработчик технологий SubSphere Corporation (Альберта, Канада) подписали меморандум о сотрудничестве.

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Цель сотрудничества – улучшить операции по выявлению противопехотных мин в Украине с помощью решений на основе искусственного интеллекта и дронов.

В обеих компаниях отмечают, что это сотрудничество повысит скорость, точность и безопасность нетехнического обследования опасных участков, а также обнаружение наземных мин в сильно пострадавших регионах.

В рамках сотрудничества UDS будет использовать усовершенствованную технологию обнаружения SubSphere, расширенную искусственным интеллектом и интегрированную в беспилотные летательные аппараты дальнего действия, чтобы обеспечить точное обнаружение наземных мин.

Также компании планируют разработать базу данных наземных мин на основе искусственного интеллекта для поддержки операций гуманитарного разминирования в Украине. Кроме того, в рамках сотрудничества планируется разработать учебную программу по минной осведомленности на базе цифровых двойных средств, разработанную для уменьшения риска для гражданского населения с помощью технологии ИИ.

SubSphere – канадская компания, которая, среди прочего, разработчик системы Deminer, направленной на техническую разведку наземных мин. Речь идет об обнаружении поверхностных и подповерхностных угроз с помощью технологии дронов в сочетании с разными датчиками и алгоритмами машинного обучения.

UDS – украинский оператор противоминной деятельности, единственный осуществляющий полный цикл очистки территорий и сертифицированный по 8 видам работ гуманитарного разминирования:

– нетехническое обследование,

– техническое обследование,

– разминирование вручную,

– разминирование с использованием машин и механизмов,

– разминирование акваторий,

– очищение района ведения боевых действий,

– информирование населения о рисках, связанных с минами и ВНП и обезвреживание (уничтожение) ВНП.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на 19 ноября загрязненная взрывоопасными предметами территория Украины составляет примерно 139 000 км². Это больше площади Греции (131 940 км²) и вдвое больше площади Азербайджана (86 600 км²).