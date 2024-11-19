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Территория загрязнений превысила площадь Греции: установлен масштаб ущерба, нанесенного Россией украинской природе за 1000 дней войны

Ольга Липич
War
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Территория загрязнений превысила площадь Греции: установлен масштаб ущерба, нанесенного Россией украинской природе за 1000 дней войны

Российское полномасштабное вторжение в Украину, которое длится уже 1000 дней, нанесло нашей стране экологический ущерб, который оценивают в $71 млрд. По состоянию на 19 ноября загрязненная взрывоопасными предметами территория Украины составляет примерно 139 000 км².

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Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук во время Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку, передает пресс-служба ведомства. Это больше, чем площадь Греции (131 940 км²) и вдвое больше площади Азербайджана (86 600 км²).

Кроме того, в результате российских обстрелов и лесных пожаров в атмосферу дополнительно попали 180 млн тонн диоксида углерода.

Территория загрязнений превысила площадь Греции: установлен масштаб ущерба, нанесенного Россией украинской природе за 1000 дней войны

"За время полномасштабного вторжения РФ совершила против окружающей среды более 6500 преступлений. Более шести миллионам украинцев пришлось искать временную защиту в разных странах Европы, что привело к дополнительным 3,3 млн тонн выбросов СО2. Общий объем выбросов парниковых газов, вызванных войной, составляет 180 млн тонн", – отметила Гринчук.

Всего из-за войны уже уничтожено 3 млн гектаров лесов, а потенциал поглощения парниковых газов украинскими лесами уменьшился на 1,7 млн тонн.

Министр подчеркнула, что даже в мирном европейском городе воздух может содержать следы взрыва российской ракеты. Продукты горения, выброшенные в воздух в результате ракетных ударов россиян, уже попали в Румынию, Молдову, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Эстонию, Сербию, Хорватию и Польшу.

По словам Гринчук, несмотря на то, что война еще продолжается, Украина уже активно работает над восстановлением.

"Чтобы компенсировать потери леса в результате лесных пожаров, украинцы высадили 555 млн. деревьев на площади более 75 000 гектаров. А с помощью партнеров уже разминировано 35 000 кв. км земли", – добавила глава ведомства.

Кроме того, наше государство уже активно внедряет зеленые инициативы. газа, экологическая альтернатива пенопласту, мобильные заводы-принтеры и другие украинские инновации, уже используемые в США, Великобритании и Японии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская делегация на 29-й Конференции ООН по изменению климата продемонстрировала VR-фильм с эффектом погружения о влиянии войны на природу. Видео построено со сцен российских преступлений в Украине – обстрелы АЭС, вызванные обстрелами лесных пожаров, гибель животных из-за заминирования, убийство дельфинов в Черном море и т.д.

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