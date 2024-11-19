Территория загрязнений превысила площадь Греции: установлен масштаб ущерба, нанесенного Россией украинской природе за 1000 дней войны

Российское полномасштабное вторжение в Украину, которое длится уже 1000 дней, нанесло нашей стране экологический ущерб, который оценивают в $71 млрд. По состоянию на 19 ноября загрязненная взрывоопасными предметами территория Украины составляет примерно 139 000 км².

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Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук во время Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку, передает пресс-служба ведомства. Это больше, чем площадь Греции (131 940 км²) и вдвое больше площади Азербайджана (86 600 км²).

Кроме того, в результате российских обстрелов и лесных пожаров в атмосферу дополнительно попали 180 млн тонн диоксида углерода.

"За время полномасштабного вторжения РФ совершила против окружающей среды более 6500 преступлений. Более шести миллионам украинцев пришлось искать временную защиту в разных странах Европы, что привело к дополнительным 3,3 млн тонн выбросов СО2. Общий объем выбросов парниковых газов, вызванных войной, составляет 180 млн тонн", – отметила Гринчук.

Всего из-за войны уже уничтожено 3 млн гектаров лесов, а потенциал поглощения парниковых газов украинскими лесами уменьшился на 1,7 млн тонн.

Министр подчеркнула, что даже в мирном европейском городе воздух может содержать следы взрыва российской ракеты. Продукты горения, выброшенные в воздух в результате ракетных ударов россиян, уже попали в Румынию, Молдову, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Эстонию, Сербию, Хорватию и Польшу.

По словам Гринчук, несмотря на то, что война еще продолжается, Украина уже активно работает над восстановлением.

"Чтобы компенсировать потери леса в результате лесных пожаров, украинцы высадили 555 млн. деревьев на площади более 75 000 гектаров. А с помощью партнеров уже разминировано 35 000 кв. км земли", – добавила глава ведомства.

Кроме того, наше государство уже активно внедряет зеленые инициативы. газа, экологическая альтернатива пенопласту, мобильные заводы-принтеры и другие украинские инновации, уже используемые в США, Великобритании и Японии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская делегация на 29-й Конференции ООН по изменению климата продемонстрировала VR-фильм с эффектом погружения о влиянии войны на природу. Видео построено со сцен российских преступлений в Украине – обстрелы АЭС, вызванные обстрелами лесных пожаров, гибель животных из-за заминирования, убийство дельфинов в Черном море и т.д.

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