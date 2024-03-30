Покрывает потери: разведка Британии рассказала, сколько человек Россия набирает в армию ежемесячно

Российские оккупационные войска имеют значительное преимущество в количестве, а также в технике и арсенале боеприпасов. Каждый месяц их ряды пополняются на примерно 30 тысяч новых солдат.

Это позволяет оккупантам компенсировать потери и продолжать войну на территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети Х (ранее известной как Twitter).

Как отмечается в сводке, российские войска продолжают постепенно перемещаться к западу от Авдеевки. Разведка предполагает, что в конце марта 2024 года россияне осуществили захват двух сел – Тоненько и Орловка.

"Россия продолжает атаковать несколько других точек на линии фронта, но за последние недели достигла незначительного прогресса", – отмечает Минобороны Британии.

Благодаря значительному мобилизационному ресурсу Россия имеет возможность пополнять потери в живой силе и продолжать атаки с целью истощения украинских сил.

"Вероятно, ежемесячно она набирает примерно 30 тысяч дополнительных солдат и, скорее всего, может продолжать нести потери и продолжать атаки, направленные на истощение украинских сил", – говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что Россия хочет пополнить ряды своей армии еще 300 тысяч человек. Массовый набор во вражескую армию должен пополнить ряды формирований, которые сейчас размещены вдоль украинской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторым жителям Москвы начали поступать электронные повестки. Это произошло 24 марта – после того, как 22 числа в столице РФ в концертном зале "Крокус Сити Холл" вооруженная группа убила по меньшей мере 133 человека.

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