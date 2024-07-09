Прошу репосты!!

Видео дня

Люди, покупаем дроны!! На месть!!

Сегодня как никогда хочется мстить!!

Очень прошу, для штурмового подразделения срочно нужны три квадрокоптера.

Ребята говорят, что устроят оркам ад.

Три дрона – 225 тыс грн

И три зарядные станции - 75 тыс грн

За два дня купила и уже отправили на фронт генераторы, зарядные станции, рации, антенну и пнб.

Очень прошу, 5-10-50 грн, кто как может.

На фронте продолжаются кровопролитные бои.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

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