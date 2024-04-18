Есть люди, которых укусила смерть. Раненые и контуженные воины. Есть те, по ком видно сразу – без глаза, например, или на протезе летом. Но есть дох*я тех, по ком не видно. Он или она может быть на протезах, а протезы под одеждой. Может фактически не быть плеча, но это, на первый взгляд, незаметно. Может быть контузия. Могут быть перебиты нервы. Может быть обломок, зашедший в брюшную полость. Та дох*я всего может быть.

Теперь все знают о протезах и ампутациях. Но это немного искажает образ раненого в головах людей, потому что протез, как правило, заметно. А многие другие формы травм и ранений нет.

Это приводит к тому, что вы можете нанести раненному человеку сильную физическую боль или дискомфорт даже не желая этого. Постучав по плечу, обняв, толкнув случайно по улице.

И против этого нет универсального рецепта, кроме одного: держать границы личного пространства всегда и всюду со всеми незнакомыми людьми. Это офигенно сложно, потому что у нас нет или почти нет этого в привычках: мы гораздо проще и контактнее, чем многие другие нации. Но это будет вынужденная часть новой этики в стране, где слишком много покусанных войной.