Politico: США должны дать Украине все оружие для прорыва обороны РФ и лоббировать ее скорейшее вступление в НАТО

Если Соединенные штаты не изменят свою политику в отношении Украины, она проиграет. А победа России нанесет такой удар по авторитету Запада, что омрачит последствия неудачи в Афганистане и откроет путь Москве к агрессии против НАТО.

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Чтобы не допустить этого, США должны предоставить Киеву все необходимое оружие для прорыва обороны РФ и лоббировать скорейшее вступление Украины в НАТО. Об этом пишет американское издание Politico.

Издание отмечает, что отказ Сената Соединенных Штатов принять пакет помощи Украине в прошлом месяце может создать эффект домино в агрессивной войне России, потенциально создав основу для победы кремлевского диктатора Владимира Путина.

Этому предшествовал и очень осторожный процесс предоставления военной помощи Украине, и то, что США и их союзники не сформировали четкого видения победы Украины.

"Вместо этого мы слышали от разных официальных лиц, что либо Путину нельзя разрешить выиграть, либо Украине нельзя разрешить проиграть", – отмечает издание.

Но ни один фактор не оказал более губительного влияния на ход этой войны, чем то, что НАТО не предложило Украине четкий путь к членству в Альянсе на Вильнюсском саммите, отмечает Politico.

"Мнение о том, что Украина не готова к членству в НАТО, пожалуй, больше ободрила Путина и продолжила войну, чем сдержанный подход Запада к помощи Украине", – говорится в статье.

Издание считает, что сейчас ситуация требует у Соединенных штатов стратегической смелости изменить свою политику в отношении Украины и переосмыслить европейскую архитектуру безопасности таким образом, чтобы стабилизировать восточный фланг НАТО, нанести России однозначное стратегическое поражение в Европе и сдержать предстоящую агрессию Москвы против Альянса.

"Однако ни одна из этих целей не может быть достигнута без присоединения Украины к НАТО ", – отмечает издание.

Дипломатия США должна приложить все усилия, чтобы лоббировать членство Украины в НАТО, ведь ничто не пришлет более сильный сигнал о решимости Запада, отмечает Politico.

"Времени немного, но политическую работу по этим решениям можно завершить вовремя, чтобы их представить на 75-м юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне этим летом", – пишет издание.

Вместе с тем, Конгресс и администрация Байдена должны отвергнуть посторонние разногласия и договориться о том, что нужно сделать, чтобы обеспечить стратегическую победу Киева на поле боя, что изменит динамику в пользу Запада.

"Это означает отказ от нынешнего подхода на фоне предоставления Украине оружия и боеприпасов, необходимых для прорыва российской обороны, сделать российскую армию в Украине недееспособной и четко сказать Москве, что ее мечта об империи является фантазией", - отмечает издание.

Основной целью Запада должно быть ресурсное обеспечение Украины таким образом, чтобы сделать эту войну как можно более короткой, подчеркивает Politico.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине. По словам президента США, "пора действовать", ведь принятие решения приблизит Штаты к защите важных национальных приоритетов.

А потом стало известно, что Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, чтобы обеспечить помощь Украине.

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