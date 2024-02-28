Полиция Польши сделала заявление о задержании украинского журналиста: все детали

В Польше сделала заявление о задержании украинского журналиста Михаила Ткача вместе с оператором недалеко от польской границы. Там подтвердили, что мужчины были задержаны для установления лиц и проверки причин пребывания на железнодорожном узле.

Об этом сообщили на сайте польской полиции. Там отметили, что после проверки журналиста и оператора отпустили и вернули им все документы и вещи, однако относительно отснятых видеоматериалов не уточняли.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение от обеспокоенного поляка относительно двух человек, которые двое суток находились в автомобиле рядом с железнодорожным узлом в Голашине, у границы Польши с Беларусью. Мужчины что-то фотографировали и использовали дрон.

"Принимая во внимание внутреннюю безопасность страны и то, что железнодорожные пути, особенно в пограничных воеводствах, являются стратегическими с точки зрения безопасности местами, полиция вмешалась к указанным лицам. Оба мужчины общались на украинском языке, называясь журналистами. В транспортном средстве были электронные устройства, дрон и камеры. Из-за языкового барьера и необходимости проверки предоставленных документов было необходимо выполнять деятельность в подразделении полиции", – говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что после проверки документов, осмотра содержимого багажа и составления соответствующей документации мужчины покинули участок. Все их документы и вещи были им возвращены, и о повреждении оборудования якобы никто не сообщал.

Напомним, что в Польше, вблизи границы с Беларусью, был задержан журналист из "УП" Михаил Ткач. Он вместе с оператором снимал материалы по транзиту продукции между Польшей и Россией. Польские полицейские уже отпустили их, но часть отснятого материала удалили. Журналист сообщил, что польские правоохранители подъехали к съемочной группе, и после короткого общения они начали хватать камеры и обыскивать журналистов. Во время обыска полицейские повредили подзарядку аккумуляторов.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года на журналиста "УП" Михаила Ткача было совершено нападение у ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области. В связи с этим полиция Киевщины открыла уголовное производство.

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