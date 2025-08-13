Полное безразличие к потере людей: в ГУР показали, какой ценой обходится России ее наступление на Донбассе

Многолетние попытки России захватить украинский Донбасс все еще далеки от завершения. Однако за свое медленное продвижение по украинской земле на востоке страны государство-агрессор платит чудовищную цену, которая давно бы заставила Кремль остановить вторжение – не будь ему настолько глубоко плевать на жизни своих так называемых героев.

Только за последние полтора года лишь две российские мотострелковые дивизии без вести пропавшими потеряли около семи тысяч человек. Их поименные списки опубликованы на ресурсах проекта Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Хочу жить": общие же потери значительно выше.

Что известно

После 8 лет гибридной войны на востоке Украины Россия уже почти четыре года пытается оккупировать украинский Донбасс уже открыто, в полномасштабном формате. Как и до февраля 2022-го, получается не очень. Вот только потери, которые несет агрессор, с тех пор стали несоизмеримо выше.

"За почти четыре года с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия сменила множество тактик – от атак бесконечными колоннами техники до штурмов на мотоциклах и пехотных маршей. Но неизменным остается полное безразличие к потере людей со стороны командования ВС РФ", – отметили в "Хочу жить".

В проекте опубликовали список пропавших без вести за период с начала 2024 по июнь 2025 года военнослужащих всего из двух российских подразделений – 150-й и 20-й мотострелковых дивизий, входящих в 8-ю общевойсковую армию.

Список – далеко не полный, в него вошли лишь те, в отношении родственников которых было принято решение о выплатах денежного довольствия. И даже учитывая это, за последние полтора года всего лишь из двух российских дивизий пропали без вести 6 921 военнослужащий. Среди них – минимум 316 иностранцев", – отметили в "Хочу жить", добавив, что в опубликованном на ресурсах проекта документе имена иностранных наемников выделены желтым цветом.

"Сравнивая эти данные с потерями 41-й общевойсковой армии, где число погибших составило три четверти от количества пропавших без вести, можно предположить, что за 17 месяцев 150-я и 20-я дивизии потеряли свыше 12 тысяч человек убитыми и пропавшими. Если принять крайне консервативное соотношение три раненых на одного погибшего, количество раненых может превышать 36 тысяч", – предположили в проекте.

"Рекордсменом", растерявшим больше всего личного состава, стал 102-м МСП 150-й МСД: там пропавшими без вести числятся 1858 человек – при том, что стандартная для российской армии численность полка в составе мотострелковой дивизии составляет от 1800 до 2000 человек.

"Это значит, что 102-й полк только пропавшими без вести был обнулен полностью. С учетом погибших, СОЧ, военнопленных и раненых, а также потерь в 2022-2023 годах, вероятно, сменилось уже 3-4 состава полка", – констатировали в "Хочу жить".

"Второе место" по пропавшим без вести занимает 103 полк этой же дивизии с 806 пропавшими.

68-й танковый и 163 танковый полки 150 МСД пропавшими без вести потеряли 390 и 672 человека соответственно.

Пополнили списки бесследно исчезнувших также пять человек из управления 150-й дивизии.

В 20-й МСД ситуация похожая – 3177 пропавших без вести.

Больше всего – 795 человек – в 57-м МСП. 255-й полк потерял 769 человек, 33 МСП – 464. У 10-го танкового полка – 439 пропавших без вести.

24 пропавших были в возрасте 18-19 лет. Самому старшему – Мусаеву Магомеду Зульфикаровичу – было 65 лет.

"Россияне и иностранные наемники едут в Украину захватывать Путину землю, но находят тут только смерть", – резюмировали в "Хочу жить".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях Воздушные силы поразили командный пункт оккупантов в районе Олешек. Минимальные потери врага вследствие удара высокоточными бомбами – без малого 40 захватчиков, ранен лишь примерно каждый четвертый, остальные были ликвидированы.

Подтверждено, что среди ликвидированных – командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!