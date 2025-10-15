Полностью остановила работу: появились спутниковые снимки последствий атаки на нефтеперекачивающую станцию в Ростовской области

В сети появились спутниковые фото пораженного объекта по перекачке нефти в Ростовской области РФ. Речь идет о НПС "Суходольная".

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". По информации источников, на данный момент предприятие полностью прекратило работу.

Подробности атаки

Мониторинговая группа отметила, что спутниковые снимки от 3 октября подтверждают поражение объекта дронами в ночь на 1 октября.

В тот же день губернатор области Юрий Слюсарь сообщил, что после падения беспилотника на предприятии вспыхнула кровля здания и трава на поле. А спутниковые снимки зафиксировали масштабный пожар на нефтеперекачивающей станции.

Что известно об объекте

Нефтеперекачивающая станция "Суходольная" является частью нефтепровода Куйбышев – Лисичанск. В 2023 году на объекте был установлен новый магистральный насосный агрегат мощностью 7 000 кубометров в час, о чем ранее сообщали в компании "Транснефть".

Напомним, вечером, 11 октября, в российском Белгороде снова слышали взрывы на ТЭЦ. После них в городе второй раз за последние дни состоялся блэкаут.

А в ночь на воскресенье серию взрывов слышали на Брянщине. Местные заявили о поражении электроподстанции, а местный губернатор – что "разрушения отсутствуют", однако "на местах работают экстренные службы".

