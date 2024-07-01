'Полностью под контролем': в ОК 'Запад' показали охрану границы с Беларусью. Видео

Военные сил обороны Украины усиливают границу с Беларусью и готовы к любым провокациям со стороны режима самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Такое заявление они сделали после вбросов минобороны РБ о том, что ВСУ якобы стягивают тяжелую технику к границе.

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Охрану границы с Беларусью показали в Оперативном командовании "Запад". На Facebook-странице ОК в понедельник, 1 июля, опубликовали соответствующее видео.

"Государственная граница с республикой Беларусь полностью под контролем. У украинской армии достаточно сил и техники для недопущения провокаций. Мы готовы к чему-либо. Мы уничтожим любого", – сказано в сообщении.

В Беларуси 29 июня выдали, что Украина якобы стягивает к границе на Житомирщине войска и военную технику, а в минно-взрывных заграждениях проделала проходы для диверсионно-разведывательных групп. Там пригрозили "блокировать и уничтожать "ДРГ" в случае обнаружения" и обвинили Запад в "развязывании горячего конфликта".

В ГПСУ заверили, что Украина не угрожает Беларуси и не устраивает провокаций на границе. В то же время, несмотря на упреки со стороны Минска, Силы обороны продолжат укреплять свои оборонные возможности у границы с РБ. Направление Беларуси будет оставаться угрожающим, пока она находится под влиянием РФ.

Ранее Беларусь и Россия провели совместные учения военно-воздушных сил. В Центре национального сопротивления считают, что их цель – окончательное поглощение белорусского войска Москвой.

Также сообщалось, что в Беларуси могут формировать новую военную бригаду, вооруженную российскими "Искандерами". Об этом может свидетельствовать, что на территории воинской части в Осиповичах Могилевской области строят два новых ангара, которые по размеру и внешнему виду похожи на укрытия для "Искандеров".