Полноценного мирного соглашения с Россией не будет: экс-глава МИ-6 поделился своим прогнозом

Полноценное мирное соглашение между Украиной и Россией в ближайшее время маловероятно. Бывший глава британской разведки MI6 Джон Соуэрс предполагает, что в 2027 году могут сложиться условия для переговоров о прекращении огня, однако их исход будет зависеть от ситуации на фронте и цены войны для Москвы и Киева.

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Об этом Джон Соуэрс заявил во время FT Weekend Festival в Лондоне. Информацию обнародовало издание Financial Times.

До весны 2027 года ожидать серьёзного соглашения между Киевом и Москвой не стоит. Обе страны переживут сложный зимний период, а накопление военных и экономических потерь может постепенно создать предпосылки для дипломатического процесса.

Нынешняя ситуация скорее способствует поиску варианта для снижения интенсивности боевых действий, чем заключению полноценного мирного договора.

Соуэрс предположил, что одним из наиболее реалистичных результатов на данном этапе может стать возвращение конфликта к уровню боевых действий, который существовал после 2014 года. Именно снижение интенсивности войны может быть ближайшей достижимой целью.

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Он также назвал условия, при которых переговоры о прекращении огня в 2027 году могут обрести реальные перспективы. Речь идет прежде всего о дальнейшем росте издержек войны для обеих сторон и недопущении нового быстрого продвижения российских войск на фронте.

"Возможность для успешных переговоров о прекращении огня может появиться в 2027 году, если страдания обеих сторон будут продолжать нарастать", — отметил Соуэрс.

Отдельно бывший руководитель MI6 обратил внимание на ситуацию внутри России. Там всё чаще возникают вопросы о войне против Украины и необходимости искать выход из конфликта.

"Внутри России всё чаще звучат вопросы о войне в Украине и необходимости для России найти путь выхода из неё", — сказал Соуэрс.

В качестве примера он привёл увольнение в прошлом месяце главного экономиста одного из крупнейших российских государственных финансовых учреждений после его заявлений об экономических последствиях украинских ударов. Подобные случаи могут свидетельствовать о том, что в российской системе всё заметнее заговорили об экономической цене войны.

В то же время Соуэрс считает, что проблемы возникают и в Украине. Он заявил о появлении политиков и других влиятельных деятелей, которые начинают ставить под сомнение авторитет президента Владимира Зеленского.

Прогноз Соуэрса прозвучал на фоне активизации контактов между США и Россией. Спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 5 сентября встретились в Москве с Владимиром Путиным. Американские представители привезли в Кремль предложение о завершении войны, однако детали этого плана публично не раскрывались.

Соуэрс положительно оценил сам факт диалога Вашингтона с Москвой, однако усомнился в готовности Кремля к компромиссам. По его мнению, одним из главных препятствий остаются требования Путина, которые он назвал чрезмерными.

"Требования Путина являются чрезмерными, и они такими и остаются", — заявил бывший глава MI6.

Длительный мир вряд ли возможен при нынешнем руководстве России. Пока Владимир Путин остается у власти, перспективы стабильного и долгосрочного мира остаются крайне ограниченными.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американские представители должны прибыть в Москву с предложением о прекращении войны, а на следующий день планируют посетить Украину. В то же время в Кремле не ожидают, что поездка Стива Виткоффа и Джареда Кушнера принесет какие-либо договоренности.

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