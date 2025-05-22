Положил 16 тыс. солдат в боях за Авдеевку: что известно о генерале Мордвичеве, который официально стал командующим Сухопутными войсками РФ

В России официально назначен новый командующий Сухопутными войсками - им стал генерал Андрей Мордвичев. Церемония состоялась при участии министра обороны Андрея Белоусова, который вручил ему соответствующий штандарт и представил личному составу.

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Генерал Мордвичев известен "мясными штурмами", поскольку только в боях за Авдеевку положил минимум 16 тысяч оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал "Важные истории".

Белоусов охарактеризовал Мордвичева как "опытного боевого офицера", который, по его словам, "в полной мере проявил свой талант военачальника" во время полномасштабного вторжения в Украину. Впрочем, на самом деле имя Мордвичева связано прежде всего с кровавыми и безжалостными боевыми тактиками.

До нового назначения он возглавлял Центральный военный округ и руководил группировкой войск "Центр". В первые месяцы вторжения Мордвичев командовал частями 8-й армии, которые участвовали в уничтожении Мариуполя, в частности в штурме завода "Азовсталь", где держали оборону украинские военные и прятались гражданские.

Отдельно российские пропагандисты отмечают его роль в захвате Авдеевки. Этот город, как и Мариуполь, был фактически стерт с лица земли во время наступления. Однако такой "успех" имел свою цену: по данным ряда аналитиков, только во время боев за Авдеевку российская армия потеряла более 16 тысяч солдат.

"Z-блогеры негативно отзывались о тактике Мордвичева, из-за которой погибли тысячи российских солдат. Военный из 4-й мотострелковой бригады ВС РФ и Z-блогер Андрей Морозов (Мурз) сообщал о 16 тысячах безвозвратных потерь во время штурма Авдеевки. После этого он покончил с собой – военное командование заставило его удалить сообщение, объяснил он в предсмертной записке", – отметили авторы.

Российский военный аналитик Ян Матвеев отмечает, что именно Мордвичев фактически сделал "мясные штурмы" – то есть наступление пехоты большими волнами без надлежащего обеспечения или поддержки – основой своей тактики. За счет таких безжалостных подходов россиянам удалось продвинуться к Покровску, однако ценой десятков тысяч жизней своих солдат.

Напомним, 2024 год стал самым смертоносным для российских войск с начала полномасштабной войны в Украине. За этот год погибло не менее 45 287 российских солдат – это почти втрое больше, чем в первый год вторжения, и значительно превышает потери 2023 года, когда шли жестокие бои в Бахмуте.

Самым смертоносным днем для оккупантов стал 20 февраля 2024 года, когда погибло более 200 российских солдат. В 2022 и 2023 годах потери имели более колеблющийся характер, однако в 2024 году периодов заметного снижения не было. Наибольшие потери произошли во время битв за Авдеевку, Роботино, Покровск и Торецк.

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