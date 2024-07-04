Положил жизнь на алтарь государственности: на фронте погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский

В боях за Украину на передовой погиб воин и член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский с позывным "Ирландец". Жизнь защитника Украины оборвалась 4 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе совета. "Ирландец" служил в 72-й бригаде имени Черных запорожцев.

"Трагическая новость… погиб Герой, защитник Украины, член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский "Ирландец". Владимир отдал свою жизнь за нашу страну, за наши с вами мирные дни, за наше свободное настоящее и будущее. Враг забирает у нас лучших. Киев потерял своего сына, брата, друга, побратима…" – говорится в сообщении.

В учреждении отметили, что о времени и месте церемонии прощания с Героем сообщат позже.

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда в Facebook отметила, что в 2018 году Владимир работал в "Киев Милитари Хабе", где занимался спортивным направлением. Позже он перешел в "Муниципальную Охрану".

Защищая Украину на передовой, "Ирландец" также являлся активным членом Всеукраинского профсоюза защитников Украины, спортсменов и работников сфер, отметила Хонда.

Издание ТСН пишет, что "Ирландец" погиб под Кураховым. С первых дней полномасштабного российского вторжения Сергиевский защищал Киевщину, принимал участие в боях за Бахмут Донецкой области. 2 июля 2023 года там боец получил ранение. После выздоровления и реабилитации он вернулся на фронт и защищал окрестности Угледара.

У бойца осталась маленькая дочь.

Во вторник, 2 июля, побратим Владимира Игорь Марио в Facebook написал, что они попали под вражеский обстрел и чудом остались в живых. "Дед, Ирландец, Джамал, поздравляю вас, братья, с Днем рождения! Пусть вас Бог бережет, как в тот раз или даже лучше!" – говорится в сообщении.

В этот же день "Ирландец" оставил под этим постом комментарий: "С днем рождения, братья!".

Уже 4 июля Игорь Марио написал о смерти Владимира. "Брат, как же так? ... Почему идут лучшие? Вечная память. Честь", – написал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Купянском направлении фронта погиб старший солдат, оператор-гранатометчик Богдан Шевчук из Винницкой области. Жизнь молодого воина оборвала вражеский обстрел.

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