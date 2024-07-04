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Положил жизнь на алтарь государственности: на фронте погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский

Ольга Липич
War
2 минуты
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Положил жизнь на алтарь государственности: на фронте погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский

В боях за Украину на передовой погиб воин и член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский с позывным "Ирландец". Жизнь защитника Украины оборвалась 4 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе совета. "Ирландец" служил в 72-й бригаде имени Черных запорожцев.

Положил жизнь на алтарь государственности: на фронте погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский

"Трагическая новость… погиб Герой, защитник Украины, член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский "Ирландец". Владимир отдал свою жизнь за нашу страну, за наши с вами мирные дни, за наше свободное настоящее и будущее. Враг забирает у нас лучших. Киев потерял своего сына, брата, друга, побратима…" – говорится в сообщении.

В учреждении отметили, что о времени и месте церемонии прощания с Героем сообщат позже.

Положил жизнь на алтарь государственности: на фронте погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда в Facebook отметила, что в 2018 году Владимир работал в "Киев Милитари Хабе", где занимался спортивным направлением. Позже он перешел в "Муниципальную Охрану".

Положил жизнь на алтарь государственности: на фронте погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский

Защищая Украину на передовой, "Ирландец" также являлся активным членом Всеукраинского профсоюза защитников Украины, спортсменов и работников сфер, отметила Хонда.

Издание ТСН пишет, что "Ирландец" погиб под Кураховым. С первых дней полномасштабного российского вторжения Сергиевский защищал Киевщину, принимал участие в боях за Бахмут Донецкой области. 2 июля 2023 года там боец получил ранение. После выздоровления и реабилитации он вернулся на фронт и защищал окрестности Угледара.

Положил жизнь на алтарь государственности: на фронте погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский
Положил жизнь на алтарь государственности: на фронте погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский

У бойца осталась маленькая дочь.

Во вторник, 2 июля, побратим Владимира Игорь Марио в Facebook написал, что они попали под вражеский обстрел и чудом остались в живых. "Дед, Ирландец, Джамал, поздравляю вас, братья, с Днем рождения! Пусть вас Бог бережет, как в тот раз или даже лучше!" – говорится в сообщении.

В этот же день "Ирландец" оставил под этим постом комментарий: "С днем рождения, братья!".

Положил жизнь на алтарь государственности: на фронте погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский

Уже 4 июля Игорь Марио написал о смерти Владимира. "Брат, как же так? ... Почему идут лучшие? Вечная память. Честь", – написал военный.

Положил жизнь на алтарь государственности: на фронте погиб член Киевского городского молодежного совета Владимир Сергиевский

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