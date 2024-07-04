'Стремился жить под мирным небом Украины': в боях на фронте погиб молодой воин с Винниччины. Фото

В боях на Купянском направлении фронта погиб старший солдат, оператор-гранатометчик Богдан Шевчук из Винницкой области. Жизнь молодого воина оборвал вражеский обстрел.

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Защитнику вскоре исполнилось бы 22 года. О потере сообщили в Тивровской территориальной громаде.

Шевчук Богдан Викторович родился 10 июля 2002 года. Он был жителем села Иванковцы, что в Винницком районе.

Как и каждый Герой, вставший на защиту родной земли, парень имел много мечтаний и планов, стремился жить, любить, работать под независимым, мирным небом Украины.

В рядах ВСУ защитник служил оператором-гранатометчиком первого отделения третьего взвода первой разведывательной роты. Он погиб, проявив стойкость и мужество в бою, 27 июня в результате вражеского обстрела возле села Кругляковка Купянского района Харьковщины.

"Его гибель стала большой потерей для всей громады и не стихающей болью для родных и близких. Память о Богдане навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал его и уважал его мужество и силу духа. Он оставил нам яркий пример настоящей любви к Родине и готовности бороться за нее до последнего вздоха", – выразили соболезнования родными Героя в Тивровской громаде.

О встрече кортежа с телом погибшего воина и церемонии прощания будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб воин Денис Слободянюк из Винницы. Эколог по образованию и по специальности он присоединился к ВСУ и защищал родную землю, в июне ему могло бы исполниться 25 лет.

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