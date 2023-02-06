''Положили две ''Гвоздики'': украинские артиллеристы уничтожили две САУ врага. Видео

Украинские защитники неустанно сражаются с российскими оккупантами, которые вторглись на нашу землю почти год назад. Воины каждый день наносят различные потери армии страны-агрессора.

Видео дня

На этот раз наши бойцы уничтожили две самоходные артиллерийские установки врага. "Гвоздики" войск РФ положили украинские артиллеристы. Кадры ликвидации техники захватчиков опубликованы в Facebook-аккаунте 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Бойцы сообщили, что урон армии РФ были нанесены на восточном направлении фронта.

"45 оабр. Уничтожение двух "Гвоздик" на Восточном направлении под волшебные звуки арфы", – говорится в сообщении.

Защитники нашей страны подчеркнули, что вторгаться на чужие земли нельзя.

"Ходить в чужой сад с букетом из двух гвоздик плохая примета. Хотя бы потому, что получится очень красивое видео, которое хочется просматривать снова и снова. Наши садоводы тщательно выпалывают заблудившиеся сорняки и другие вредные растения", – с сарказмом отметили воины.

На кадрах показано поле и лесополоса, в которой оккупанты скрывали свои установки. Вмиг от техники не осталось ничего, а в небо поднялся густой дым от взрывов снарядов ВСУ.

Стоит отметить, что кадры выдались достаточно красочными. Кроме того, они положены на символическое музыкальное сопровождение – игру арфы.

Отметим, "Гвоздика" – это советская 122-мм полковая самоходная артиллерийская установка. Первая в мире серийная плавающая гусеничная САУ.

Напомним: по данным Генштаба ВСУ, с начала масштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 3220 вражеских танка, 6405 бронемашин и 5091 единиц автомобильной техники и цистерн с ГСМ.

Потери личного состава армии РФ достигли 131 тыс. 290 человек, около 700 из них были ликвидированы за минувшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы показали мощный удар военным преступникам РФ. Оккупантов удалось уничтожить под Бахмутом.

Также недавно ликвидацию войск страны-агрессора осуществили бойцы Государственной пограничной службы Украины. Они устроили захватчикам смертельный "фейерверк".