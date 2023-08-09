Положили жизнь за родительский дом: на фронте погибли военные из Ривненщины Иван Назарчук и Ярослав Стадницкий. Фото

Два жителя Полицкой территориальной общины на Ривненщины отдали свою жизнь за будущее Украины без российских оккупантов – 47-летний Иван Назарчук и 43-летний Ярослав Стадницкий. Оба героя приняли свой последний бой возле Каменки в Харьковской области, их тела были возвращены домой для прощания с родными и захоронения.

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Трагическую весть сообщили в администрации общины на Facebook. Мужественные защитники навсегда останутся в памяти своих земляков.

"Назарчук Иван Владимирович, 24.02.1976 года, преданный военной присяге на верность украинскому народу, проявив стойкость и мужество, погиб 29 марта 2022 близ населенного пункта Каменка Изюмского района Харьковской области. С 29 марта 2022 года по 19 мая 2023 года считался без вести пропавшим. Погиб в результате взрывной травмы от врага. Упорный и трудолюбивый Иван делился своим мастерством и настойчивостью с окружающими", – написали в эпитафии про главного сержанта роты.

Ярослав Стадницкий служил на фронте водителем автомобильного взвода подвоза горючего и смазочных материалов роты материального обеспечения батальона логистики воинской части. С 29 марта считался без вести пропавшим, и лишь спустя месяцы подтвердилась его гибель.

"Всегда улыбающийся, жизнерадостный Ярослав делился своим оптимизмом с окружающими, и именно поэтому с ним всегда было легко и приятно общаться", – с теплом отзываются о героическом соседе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, два жителя Днепропетровской области отдали свои жизни за освобождение украинской земли от оккупантов на Донбассе. Героями, подвиг которых навсегда останется в памяти наших поколений, стали солдат Сергей Спасский и матрос Даниил Лихацкий.

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