Польша готовит новый пакет помощи Украине, – Сикорский

Польша работает над выделением очередного пакета помощи для Украины. Он станет уже 45-м пакетом, переданным Варшавой за время полномасштабного вторжения России.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, проходящей 31 мая в столице Чехии Праге, пишет Reuters. По словам главы польской дипломатии, только на военную помощь Украине Польша уже направила около 4 млрд евро.

Сикорский отметил, что Польша сейчас работает над выделением Украине очередного уже 45-го пакета помощи.

"Польша направила Украине 44 пакета помощи, сейчас мы организовываем наш 45-й... мы думаем, что только в виде военной помощи мы предоставили около 4 миллиардов евро", – отметил дипломат.

Напомним, ранее Сикорский заявил, что Польша не должна исключать отправку войск в Украину. В то же время, он подчеркнул, что крайне важно держать реальные намерения западных партнеров нашего государства в тайне, чтобы российский диктатор Владимир Путин не знал, каким будет следующий шаг Запада.

О необходимости держать Путина в постоянной напряженности Сикорский не раз говорил и раньше.