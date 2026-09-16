Польша может предоставить Украине ракеты для системы Patriot, но есть "нюанс" — СМИ

Польша планирует передать Украине несколько ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках следующего пакета военной помощи. Точное количество боеприпасов польская сторона не разглашает, однако известно, что их будет немного.

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Об этом сообщило польское СМИ Rzeczpospolita со ссылкой на правительственные и военные источники. Варшава обсуждает передачу ракет с союзниками по НАТО, в частности с США.

Командующий Оперативным командованием Вооруженных сил Польши генерал Иренеуш Новак подтвердил Rzeczpospolita, что количество ракет, которые планируется передать Украине, уже определено, однако эти данные засекречены. Он также подчеркнул, что о массовой передаче боеприпасов речь не идет.

По информации издания, Польша рассчитывает получить в обмен на вооружение украинские технологии в сфере дронов и ракет. Однако переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

Новак также отметил, что Варшава могла бы передать Киеву советское вооружение, которое до сих пор остается на вооружении польской армии. По его словам, оно могло бы пригодиться Украине, даже несмотря на то, что требует капитального ремонта.

Главные истории дня

В Министерстве обороны Польши подтвердили газете "Rzeczpospolita", что готовят очередной пакет военной помощи для Украины. Его масштаб будет определяться безопасностью Польши и ресурсами, которыми располагают её вооружённые силы.

В пакет войдут вооружение и военная техника, которые польская армия выводит из эксплуатации или больше не будет использовать, но которые могут быть полезны для Украины. Подробный состав помощи не разглашается.

Ранее Польша уже передавала Украине ракеты для систем Patriot, в частности PAC-3 MSE.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что Украине требуется не менее 100 ракет для систем Patriot ежемесячно, чтобы отражать российские атаки. По словам президента, Россия в настоящее время производит около 140 баллистических ракет в месяц.

Зеленский призвал США и европейских союзников увеличить поставки ракет для украинской ПВО, особенно в преддверии зимы. Он также сообщил, что Украина договорилась с несколькими европейскими компаниями о разработке собственной системы противоракетной обороны Freya. Первый этап её испытаний планируется начать до конца декабря.

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