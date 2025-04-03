Польша передала Украине 5 тысяч терминалов Starlink. Видео

Партнеры продолжают помогать Украине. На этот раз Польша передала 5 тысяч терминалов Starlink. Благодаря этой международной поддержке есть возможность оставаться на связи даже в самых сложных условиях.

Видео дня

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он подчеркнул, что это вклад в устойчивость нашего народа и страны в целом.

Министр рассказал, что эти терминалы обеспечат бесперебойную связь в местах, где она больше всего нужна. А именно в больницах, школах и объектах критической инфраструктуры.

Также они будут помогать жителям прифронтовых территорий оставаться на связи: звонить по телефону родным, вызвать экстренные службы, читать новости. Потому что часто из-за обстрелов и разрушений базовых станций на деоккупированных территориях обычная связь недоступна.

"Благодаря сотрудничеству Минцифры с международными партнерами и донорами Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, из них больше всего - 29 500 - от Польши. Благодарны вице-премьер-министру и министру цифровизации республики Кшиштофу Гавковскому и правительству Польши за вклад в украинскую стойкость".

Напомним, что днем, 9 марта, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что они будут вынуждены искать другого поставщика, если компания SpaceX покажет себя ненадежным провайдером спутниковой связи Starlink. Поводом стали заявления Маска, что украинская линия фронта рухнет, если он отключит Starlink.

В ответ госсекретарь США Марко Рубио заверил Радослава Сикорского в том, что "никто не угрожал отключить Украину от Starlink". Сам Маск в комментарии к посту Сикорского написал, что "нет никакой замены Starlink".

Позже американский миллиардер и владелец Space X Илон Маск написал в своей соцсети Х. Спутниковая интернет-сеть Starlink никогда не будет отключена для украинских военных. Это не может быть разменной монетой. Он также добавил, что не сделает этого даже если не согласен с политикой Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, американская компания Starlink, принадлежащая миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) США Илону Маску, опровергла слухи о якобы возможном прекращении работы в Украине. Там заверили, что "преданы предоставлению услуг" нашей стране.

Однако Илон Маск пригрозил лишить украинских военнослужащих доступа к спутниковому интернету Starlink. По его словам, без этой технологии "весь украинский фронт упадет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!