Польша передаст Украине свои танки Leopard через несколько недель, – замминистра нацобороны

В правительстве Польши сообщили, что передадут украинской армии танки немецкого производства Leopard в течении нескольких недель. Киев получит от Кракова 14 единиц этой военной техники.

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Об этом сказал Войцех Скуркевич, заместитель министра национальной обороны Польши, в четверг, 26 января, передает radioplus.pl. Речь идет про роту Leopard.

Он напомнил заявление главы Минобороны страны, Мариуша Блащака, что после того, как другие страны примут решение о передаче танков, Краков без промедления приступит к обучению украинцев на этой технике.

"Как только украинцы пройдут обучение, мы будем готовы передать это оборудование украинской стороне", – сказал Скуркевич.

Он также подсчитал, что Польша интенсивно создает коалицию государств по танкам, и напомнил, что в настоящее время в Европе находится более 2 тысяч единиц Leopard, которые используются несколькими странами.

На вопрос, позволит ли такой вид поддержки Украине перейти в контрнаступление или эффективную оборону, политик ответил, что Западом были предприняты все действия, чтобы Украина могла победить. Заместитель министра подчеркнул, что, по данным разведки, Россия планирует новое наступление на Украине и вновь нанесет удар с территории Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января стало известно, что в Польше в ближайшее время начнут обучение украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2. Фактически учебный процесс начался еще до принятия решения о передаче Украине этих танков.