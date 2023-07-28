Польша почти вдвое увеличит свою армию: появились подробности

В ближайшее время Польша планирует значительно увеличить свою армию в связи с растущим количеством боевиков из частной военной компании "Вагнер" в Беларуси. Согласно планам, в стране будет создано семь дивизий вместо текущих трех, причем шесть из них будут боевыми, а седьмая – резервной.

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Об этом заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, сообщает Polskie Radio. Он также отметил укрепление границы и строительство забора, который будет включать различные электронные устройства для облегчения охраны границы.

"...в нашей армии, ранее состоявшей лишь из трех дивизий, будет шесть дивизий и со временем, вероятно, будет запасная дивизия", – сказал он.

Он также отметил потенциальную угрозу, которая существует для польской границы со стороны Беларуси.

"Мы хотим четко дать понять: что мы делаем все необходимое и достаточно для отпора любым провокациям или любым агрессивным начинаниям", – заявил Качиньский.

Как сообщал ранее Центр нацсопротивления, представители частной военной компании "Вагнер" активно разыскивают людей в Беларуси, готовых участвовать в вооруженных действиях против Литвы и Польши. Также во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" хотят наступать на территорию Польши.

Ранее сообщалось, что Польша создает специальное подразделение вблизи границ с Россией и Белоруссией.

Напомним, что в РФ и РБ на фоне "переезда" "вагнеровцев" на территорию Беларуси усилилась пропаганда, направленная против Польши.

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