Польша призвала США разблокировать помощь Украине на фоне обострения в Израиле

В Польше на фоне массированной воздушной атаки Ирана на Израиль обратились к Конгрессу США с призывом принять предусматривающий поддержку для Украины законопроект. Блестящие результаты, показанные Израилем в ходе отражения с помощью союзников иранских дронов и ракет, являются стимулом для усиления противоракетного потенциала страны.

Так же иранская атака должна стимулировать американских конгрессменов помочь Украине получить подобную защиту от жестоких ракетно-дроновых атак России. В этом убежден министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, с призывом к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону он обратился в сети Х.

Глава польской дипломатии уверен: ночная атака Ирана и 99% воздушных целей, которые удалось сбить ПВО Израиля и союзников, является лучшим аргументом в пользу важности усиления противовоздушной обороны и над Украиной.

"Браво, Израиль, за отражение большой иранской воздушной атаки по разным направлениям. Следует усилить противоракетный потенциал Израиля и оснастить подобными системами Украину. Спикер Джонсон, пожалуйста, пусть Палата представителей Конгресса США проголосует за законопроект о поддержке для Украины и Израиля", – написал Сикорский.

Напомним, после атаки Ирана на Израиль. к решительным действиям партнеров призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что у мира есть все средства, необходимые для борьбы с российским террором – и западные страны могут остановить вражеские ракеты и дроны, спася таким образом украинцев, которых ежедневно убивает Россия.

Зеленский добавил, что мир нуждается в решениях, которые могут вернуть настоящую и надежную безопасность. За счет определенных средств Украина сможет остановить российский террор, обезопасить свою жизнь, жизнь всей Европы и других регионов мира.