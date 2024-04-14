'Мир имеет все необходимое, чтобы остановить ракеты и шахеды!' Зеленский призвал партнеров к решительным действиям

Президент Владимир Зеленский заявил, что у мира есть все средства, необходимые для борьбы с российским террором. Глава государства подчеркнул, что они могут остановить вражеские ракеты и дроны.

Поэтому президент призвал партнеров Украины к решительным действиям, чтобы защитить мирное населения от российских атак. Об этом Зеленский заявил у себя в Telegram.

Он отметил, что мир нуждается в решениях, которые могут вернуть настоящую и надежную безопасность. За счет определенных средств Украина сможет остановить российский террор, обезопасить свою жизнь, жизнь всей Европы и других регионов мира.

"Именно для этого мы нуждаемся в поддержке наших партнеров, и каждый день задержек с помощью – это новые разрушенные дома, дополнительные уничтоженные жизни. Спасибо всем в мире, кто действительно помогает защищаться от террора. Спасибо каждому и каждому, кто делает все, чтобы зло не одерживало верх", – заявил президент.

Ранее сообщалось, что Германия 13 апреля объявила о немедленной поставке в Украину дополнительного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Причиной послужило усиление российских ударов.

Напомним, кроме еще одной системы противовоздушной обороны Patriot от Германии, Украина, возможно, получит и дополнительную систему ПВО IRIS-T. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский.

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