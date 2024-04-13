'Это тоже сильная ПВО': Зеленский рассказал о работе с Германией над дополнительной системой IRIS-T

Кроме еще одной системы противовоздушной обороны Patriot от Германии, Украина, возможно, получит и дополнительную систему ПВО IRIS-T. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что получение дополнительных ПВО является "результатом нашей международной работы". Также президент подчеркнул лидерство ФРГ по вопросу передачи Украине систем противовоздушной обороны.

"Германия предоставит нам дополнительный Patriot – сегодня с канцлером Шольцом об этом договорились. Также работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T – это тоже сильная ПВО – и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба. Лидерство Германии действительно чувствуется, и благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней", – сказал Зеленский.

Очевидно, речь идет о Коалиции партнеров по усилению ПВО ВСУ. Кроме Германии председательствуют в ней Франция и США. Также к ней присоединились Болгария, Чехия, Дания, Греция, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словения, Испания, Великобритания и Бельгия. Между прочим, Коалиция начала работу еще в феврале этого года, но с тех пор это первое сообщение о ее деятельности.

Что такое IRIS-T

Это германский зенитный ракетный комплекс ПВО среднего радиуса действия. Система может сбивать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

Комплекс использует переделанные ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности. Считается, что эти снаряды одни из самых совершенных благодаря высокой скорости, современной электронике и непревзойденной маневровости. Снаряд оснащен мощным двигателем, позволяющим развивать скорость более 3,7 тысяч км/ч.

У снарядов этой ПВО есть как инфракрасные, так и радиолокационные боеголовки. Управление комплексом осуществляется благодаря программному обеспечению управления боем IBMS-FC от Airbus.

В наземный комплекс также входит радиолокационная станция TRML-4D, которая обеспечивает обзор на 250 км, и станцию радиотехнической разведки.

В настоящее время существует две системы "земля-воздух": SLS – с дальностью до 20 км; SLM – с дальностью до 40 км.

Немецкая разработка выигрывает за счет вертикального старта – это нивелирует воронку мертвой зоны, которая появляется под другими комплексами ПВО с запуском ракет под углом.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает сталкиваться с нехваткой систем противовоздушной обороны на фоне российских ракетно-дроновых атак. Комбинированные вражеские удары заставили страну принимать трудные решения между обеспечением ПВО больших населенных пунктов в тылу и активными боевыми зонами на линии фронта.

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