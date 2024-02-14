Франция и Германия подписали соглашение о создании 'коалиции ПВО' для Украины

Франция и Германия подписали соглашение о создании "коалиции возможностей" для развития противовоздушной обороны Украины, которая бореться с российским полномасштабным вторжением. Подписание состоялось 14 февраля на полях заседания глав министерств обороны стран НАТО в Брюсселе ("Рамштайн"-19).

Об этом сообщило издание DPA. Подписи под французско-немецким соглашением поставили министр оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус и руководитель минобороны Франции Себастьен Лекорню.

Цель этого документа, как отмечается, в долгосрочной перспективе обеспечить помощь Киеву в сфере наземных комплексов ПВО.

По слова Писториуса, сейчас внимание партнеров и союзников в основном сосредоточено на долгосрочной поддержке Украины. Министр отметил, что средства ПВО – базовая предпосылка успеха Сил обороны Украины в борьбе с оккупационными войсками России.

Также глава немецкого ведомства сказал, что Берлин совместно с Варшавой планирует возглавить "коалицию боевых бронированных машин", а также стать участником коалиции по разминированию, БПЛА, морской безопасности и артиллерии.

"Укрепление потенциала противовоздушной обороны Украины имеет важное значение для протекания войны и защиты гражданского населения. После запуска артиллерийской коалиции оформляем с Борисом Писториусом коалицию поддержки противовоздушной обороны", – говорится в сообщении Лекорню в соцсети Х.

Как сообщал OBOZ.UA, участие в "Рамштайн-19" 14 февраля приняли представители оборонных ведомств почти 50 стран-партнеров. В рамках заседания официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, а также коалиция дронов.

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