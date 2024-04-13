"Работаем со всеми партнерами": Зеленский рассказал о шагах по укреплению украинской системы ПВО. Видео

В субботу, 13 апреля, Украина получила ощутимый результат международной работы – Германия предоставит ВСУ дополнительный Patriot. Продолжаются переговоры по этому направлению и с другими международными партнерами.

Об этом в вечернем обращении к украинским рассказал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что с Германией обсуждается также дополнительная система ПВО IRIS-T и ракеты для имеющихся у нас систем защиты неба.

"Лидерство Германии действительно чувствуется, и благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российского террора", – убежден глава государства.

Среди других партнеров, с которыми ведутся переговоры Литва, Чехия, Румыния, Польша, Венгрия, Швейцария, Латвия.

"Говорил с премьер-министрами Нидерландов, Греции, Португалии, Ирландии. Сегодня – канцлер Германии. Мы сделаем все для результатов и в следующие недели. В каждом разговоре, на каждой встрече ПВО и фронт – это главные темы. Делаем все, чтобы было больше возможностей у наших Сил обороны и у оборонно-промышленного комплекса", – заверил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о предоставлении его страной Украине еще 1 миллиарда 400 млн евро. Помощь выделена дополнительно к обязательствам в рамках двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Нидерландами.

– 12 апреля Кабмин повторно объявил о выделении дополнительных 3,88 миллиарда гривен на возведение оборонных рубежей. Это уже второй раз за апрель.

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