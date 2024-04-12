Правительство во второй раз за апрель выделило средства на строительство оборонительных рубежей: как продвигается процесс. Видео

Кабинет министров в пятницу, 12 апреля, повторно объявил о выделении дополнительных 3,88 миллиарда гривен на возведение оборонных рубежей. Это уже второй раз за апрель.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, наибольшую сумму, а именно 1,7 миллиарда гривен, получит Харьковщина, на втором месте по сумме – Сумщина с 1,5 миллиардом, а остальные средства будут направлены на нужды Донбасса, Херсонщины и Николаевщины.

В целом с начала года правительство выделило уже почти 30 млрд грн на строительство и обустройство фортификаций.

"Видим результаты. Работы идут 24/7. Усиливаем нашу обороноспособность по всем направлениям", – отметил Шмыгаль.

Украина в последнее время активно занимается строительством фортификаций в разных регионах. Ранее президент Владимир Зеленский объявил о строительстве трех линий обороны вдоль всей линии фронта и на границе с Беларусью и продемонстрировал процесс их строительства.

"Строим защиту. Укрепляем каждое направление. Первый приоритет – фронт. Но максимальное внимание – всем районам и областям, нуждающимся в укреплении. Благодарен каждому и каждому, кто строит, производит и обеспечивает украинскую силу!" – отметил он.

Напомним, во вторник, 2 апреля, Кабинет министров Украины выделил дополнительно 5,6 млрд грн на строительство фортификационных сооружений. Их распределят между Донецкой, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Сумской областями.

Rомандующий Сухопутных войск Александр Павлюк сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Украина сделала все во избежание внезапного нападения на столицу. Построено сотни километров фортификаций, три кольца обороны Киева.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Financial Times обратило внимание, что Украина уделяет особое внимание строительству фортификационных сооружений в прифронтовых районах. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что к концу весны Украина построит новые укрепления вдоль трех линий обороны общей протяженностью 2000 км.

– В ВСУ показали, что на одном из участков фронта украинские военные завершили строительство фортификационного сооружения. Она выдерживает попадание артиллерийских снарядов диаметром до 155 миллиметров.

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