Войска РФ не ведут большого наступления, но имеют некоторые успехи на юге и востоке: Украина укрепляет оборону – FT

На сегодняшний день российская террористическая армия не ведет большого наступления по всей линии фронта. При этом враг достигает небольших успехов на юге и востоке Украины.

В свою очередь Украины уделяет особое внимание строительству фортификационных сооружений в прифронтовых районах. Об этом говорится в материале Financial Times.

На данном этапе войны путинские войска пытаются получить преимущество за счет сокращения запасов артиллерии и боеприпасов в Украине. Также западные СМИ констатируют, что отсутствие надежных оборонительных линий позволило оккупационной армии РФ продвигаться вперед и захватывать небольшие участки территории вдоль 1000-километровой линии фронта.

Поэтому сейчас Украина делает акцент на строительстве фортификационных сооружений. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что к концу весны Украина построит новые укрепления вдоль трех линий обороны общей протяженностью 2000 км.

Укреплением оборонительных сооружений занимается новая рабочая группа при министерстве обороны Украины. При этом строительные работы на первой линии обороны выполняются военными частями, а на второй и третьей линии работают государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры с привлечением частных компаний.

Также известно, что только на 2024 год из государственного бюджета выделено более 30 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений. В свою очередь президент уточнил, что основное внимание уделяется прифронтовым районам, включая Авдеевку, Бахмут и Лиман в Донецкой области, а также Купянск в Харьковской и Работино в Запорожской области.

По информации FT, украинская власть строит фортификационные сооружения аналогичны российским укреплениям, построенным в конце 2022 – начале 2023 года, которые помешали успешному контрнаступлению ВСУ.

Напомним, на одном из участков фронта украинские военные завершили строительство фортификационного сооружения. Оно выдерживает попадание артиллерийских снарядов диаметром до 155 миллиметров.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Рустем Умеров проинспектировал ход строительства фортификационных сооружений в Запорожской области.

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