Выдерживают попадание 155-мм снарядов: в ВСУ показали строительство новых фортификационных сооружений. Видео

На одном из участков фронта украинские военные завершили строительство фортификационного сооружения. Оно выдерживает попадание артиллерийских снарядов диаметром до 155 миллиметров.

Об этом в Facebook сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ. На каком направлении строятся эти сооружения, не разглашается.

"Эта фортификационное сооружение будет спасать жизнь наших военнослужащих, ведь она выдерживает попадание снарядов диаметром до 155 миллиметров", – говорится в сообщении под видео.

Олег Коваленко, командир взвода по ограждениям инженерной роты 23 ОМБр, также рассказал, что протяженность траншеи и ходов сообщений составляет около 2 км. Этот объект строился три месяца, здесь можно безопасно находиться, отдыхать, а также вести при этом боевые действия.

Напомним, на территории Одесской области обновляются, укрепляются и создаются новые оборонительные фортификации. К этому процессу в регионе задействовано около 150 человек и 80 единиц техники.

На Сумщине военные также уплотняют укрепление первой, второй и третьей линий. Отмечается, что Силы обороны рассматривают разные сценарии развития событий.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Рустем Умеров проинспектировал ход строительства фортификационных сооружений в Запорожской области.

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