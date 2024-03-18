В Одесской области укрепляют и строят оборонительные фортификации: в ОВА показали фото

На территории Одесской области обновляются, укрепляются и создаются новые оборонительные фортификации. К этому процессу в регионе задействовано около 150 человек и 80 единиц техники.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в воскресенье, 17 марта, на своем канале в Telegram. Он отметил, что основная цель – не дать российским оккупационным войскам захватить новые города в Украине.

По словам Кипера, усиление обороноспособности региона – самое приоритетное направление. Враг безжалостно атакует Одесщину ракетами и ударными дронами-камикадзе, отметил глава ОВА.

Он также добавил, что армия государства-агрессора продолжает собирать силы для того, чтобы продолжать войну против украинского государства.

"Мы видим, как отчаянно давят российские террористические войска на наш регион с воздуха. Мы видим сколько сделано Силами обороны, чтобы отбросить врага как можно дальше от Одесщины. Но мы должны осознавать, что страна-агрессор продолжает собирать потенциал и не останавливается в продвижении своих террористических планов", – говорится в сообщении.

Руководитель областной администрации рассказал, что на территории области активно строят фортификационные сооружения, устанавливают заградительные рубежи – "зубы дракона", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Рустем Умеров проинспектировал ход строительства фортификационных сооружений в Запорожской области.

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