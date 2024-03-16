Умеров проверил ход строительства фортификаций на Запорожском направлении. Видео

Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Запорожскую область. Там он проинспектировал ход строительства фортификационных сооружений.

Об этом в пятницу, 15 марта, сообщили на странице Министерства обороны Украины в Facebook. Там показали кадры по рабочей поездке Умерова.

Он проверил, как строится линия укреплений. К этому процессу, как видно на видео, подходят основательно.

"Укрепляем Запорожскую крепость. Министр обороны Рустем Умеров лично контролирует ход строительства фортификационных сооружений. Вместе защищаем нашу землю от врага", – отметил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Он сообщил, что фортификации на Запорожском направлении строят как можно быстрее, чтобы обеспечить нашим воинам максимальную защиту.

"Кроме того, сегодня изучаем весь опыт находящихся на передовой боевых бригад, чтобы усовершенствовать нашу Запорожскую крепость в разрезе насущных потребностей в современной сверхсложной войне. Мы точно не будем останавливаться на тех задачах, которые сегодня поставлены. Сейчас мы со всеми Силами безопасности и обороны Украины обсуждаем дополнительную единую системную сеть защиты Запорожской области", – написал Федоров.

Ранее OBOZ.UA уже писал о том, как происходит возведение новых линий обороны в разных регионах Украины, в частности на Днепропетровщине, Харьковщине и Херсонщине. Там активно устанавливают "зубы дракона", копают противотанковые рвы, строят опорные пункты и блиндажи.

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