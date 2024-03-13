'Зубы дракона', противотанковые рвы и блиндажи: в Херсонской области строят вторую линию обороны. Видео

Власти Херсонской области остаются в Херсоне. Сейчас возле города и вдоль освобожденных территорий области идет обустройство второй линии обороны.

Об этом сообщил глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин. Он лично проверил ход выполнения работ и показал соответствующее видео.

"Это часть государственной программы, которая проводится во всех прифронтовых областях. Делаем все возможное, чтобы оградить освобожденные территории от нашествия российской орды", - отметил Прокудин.

Глава ОВА намеренно сделал видео с собой в кадре. "Хочу еще раз опровергнуть российскую дезинформацию о том, что якобы государственные и правоохранительные органы сейчас покидают Херсон. Это откровенная ложь. Все на своих местах", - рассказал чиновник.

По словам Прокудина, в области саперы обследовали треть освобожденных территорий. Только на этой площади обнаружили и уничтожили более 155 тысяч мин, растяжек, неразорванных снарядов и другой взрывчатки. В общей сложности этим занимается 1026 саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны Украины продолжают удерживать занятые ими позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также расширять этот плацдарм. Враг после двух дней тишины возобновил штурмовые действия и, собрав силы, совершил четыре атаки.

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