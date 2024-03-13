Строители работают 24/7: на Харьковщине возводят новую линию обороны. Фото

В Харьковской области продолжается строительство новой линии обороны. Работы проводятся почти на 100 объектах на предварительно разминированных территориях.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. Во вторник, 12 марта, он с командой проинспектировал ход строительства фортификационных сооружений в регионе.

В Харьковской области возводят "зубы дракона", противотанковые рвы, строят опорные пункты и блиндажи. Над этим работает более 500 человек и более 200 единиц техники.

Строители работают буквально 24/7, чтобы как можно быстрее построить новую линию обороны. Работы приходится проводить в чрезвычайно сложных условиях, досаждают строителям и российские атаки. Это, без преувеличения, "спецоперация" под постоянными обстрелами оккупантов, говорят в ОВА.

"Прилагаем максимум усилий, чтобы согласно срокам выполнить поручение президента Владимира Зеленского. Все графики согласованы, поставка железобетонных конструкций происходит беспрепятственно. Продолжаем ежедневно укреплять обороноспособность страны!" – написал Синегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине продолжается активное возведение новой линии обороны. Эти фортификации включают десятки километров противотанковых рвов, блиндажей и капониров.

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