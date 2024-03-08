Десятки километров противотанковых рвов, блиндажей и капониров: в Днепропетровской области возводят новую линию обороны. Фото

На Днепропетровщине продолжается активное возведение новой линии обороны. Эти фортификации включают десятки километров противотанковых рвов, блиндажей и капониров.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он также опубликовал соответствующие снимки.

"Усиление обороноспособности региона – одно из приоритетных направлений нашей работы. Продолжаем строить линию обороны. Фортификационные сооружения – их важная составляющая", – отметил Лысак.

Он уточнил, что это будут десятки километров противотанковых рвов. Система блиндажей и капониров, предназначенных для укрытия личного состава и техники. Установят также и бетонные "зубы дракона".

Глава Днепропетровской ОВА отметил, что это важная инициатива по усилению обороноспособности региона, которая является одной из приоритетных задач.

Он добавил, что выполнение этих работ проводится в соответствии с планами, разработанными Министерством обороны, которое учло особенности территории. В будущем эта система оборонных сооружений будет составлять неотъемлемую часть обороны, обеспечивая защиту от возможных угроз.

Напомним, в Запорожском направлении также продолжается строительство оборонных фортификаций. Речь идет о зубах дракона, бетонных укрытиях, траншеях и огневых позициях.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска пытаются воспользоваться тактическими возможностями, появившимися после захвата ими Авдеевки в Донецкой области. Они поддерживают сравнительно высокий темп наступательных операций в надежде продвинуться как можно дальше в этом районе, прежде чем украинские войска установят более труднопроходимую оборону. Так, оккупанты в последнее время увеличили численность своих штурмовых групп на Таврическом направлении.

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