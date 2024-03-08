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Десятки километров противотанковых рвов, блиндажей и капониров: в Днепропетровской области возводят новую линию обороны. Фото

Олег Тимченко
War
2 минуты
4,7 т.
Десятки километров противотанковых рвов, блиндажей и капониров: в Днепропетровской области возводят новую линию обороны. Фото

На Днепропетровщине продолжается активное возведение новой линии обороны. Эти фортификации включают десятки километров противотанковых рвов, блиндажей и капониров.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он также опубликовал соответствующие снимки.

"Усиление обороноспособности региона – одно из приоритетных направлений нашей работы. Продолжаем строить линию обороны. Фортификационные сооружения – их важная составляющая", – отметил Лысак.

Он уточнил, что это будут десятки километров противотанковых рвов. Система блиндажей и капониров, предназначенных для укрытия личного состава и техники. Установят также и бетонные "зубы дракона".

Десятки километров противотанковых рвов, блиндажей и капониров: в Днепропетровской области возводят новую линию обороны. Фото
Десятки километров противотанковых рвов, блиндажей и капониров: в Днепропетровской области возводят новую линию обороны. Фото

Глава Днепропетровской ОВА отметил, что это важная инициатива по усилению обороноспособности региона, которая является одной из приоритетных задач.

Он добавил, что выполнение этих работ проводится в соответствии с планами, разработанными Министерством обороны, которое учло особенности территории. В будущем эта система оборонных сооружений будет составлять неотъемлемую часть обороны, обеспечивая защиту от возможных угроз.

Десятки километров противотанковых рвов, блиндажей и капониров: в Днепропетровской области возводят новую линию обороны. Фото
Десятки километров противотанковых рвов, блиндажей и капониров: в Днепропетровской области возводят новую линию обороны. Фото

Напомним, в Запорожском направлении также продолжается строительство оборонных фортификаций. Речь идет о зубах дракона, бетонных укрытиях, траншеях и огневых позициях.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска пытаются воспользоваться тактическими возможностями, появившимися после захвата ими Авдеевки в Донецкой области. Они поддерживают сравнительно высокий темп наступательных операций в надежде продвинуться как можно дальше в этом районе, прежде чем украинские войска установят более труднопроходимую оборону. Так, оккупанты в последнее время увеличили численность своих штурмовых групп на Таврическом направлении.

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