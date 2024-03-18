Силы обороны в Сумской области уплотняют укрепление трех линий обороны: в ОК 'Север' рассказали детали

На Сумщине военные уплотняют укрепление первой, второй и третьей линий. Отмечается, что Силы обороны рассматривают разные сценарии развития событий.

Об этом сообщил спикер ОК "Север" Вадим Мыснык. Впрочем, как подчеркнул он, ударной группировки врага на границе пока не наблюдается.

"В Сумской области наши защитники выполняют боевые задачи по удержанию государственной границы и недопущению российских ДРГ со стороны страны-агрессора", – сообщил Мыснык.

Он также отметил, что Силы обороны в Сумской области рассматривают различные варианты развития событий в регионе и готовятся к ним.

"На данный момент крупной группировки врага для масштабного вторжения в Сумскую область не наблюдается", – резюмировал спикер.

За последние две недели Сумщина переживает самые тяжелые времена с апреля 2022 года, когда область покинули оккупанты. Россияне применяют по приграничным селам весь имеющийся арсенал, стирая с лица земли населенные пункты.

Стоит отметить, что российские оккупационные войска сбросили в Сумскую область несколько сотен авиабомб, в результате чего разрушены мосты. Это затрудняет эвакуацию гражданских. Однако из Великой Писаревки, попавшей во вражеские обстрелы, вывезли всех детей.

Напомним, войска России 17 марта нанесли два удара по инфраструктуре города Сумы. Около 15:50 там произошли два взрыва.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу в Сумах завершили аварийно-розыскные работы в жилом доме, который был атакован "Шахедом" в ночь на 13 марта. Под завалами были обнаружены тела троих погибших.

Ранее в Сумской ОВА сообщили об уничтожении российской ДРГ, прорвавшейся на севере области. Оккупанты регулярно устраивают провокации, заявили в ОВА и призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться.

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