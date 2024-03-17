В Сумской области ВСУ отразили две попытки проникновения российских ДРГ: что происходит

Украинские защитники в Сумской области уничтожили российскую военную диверсионно-разведывательную группу. Об этом рассказал глава областной военной администрации Владимир Артюх.

По его информации, вражеская ДРГ зашла на севере области. Однако ее быстро ликвидировали украинские военнослужащие. "ВСУ активно защищают как границу, так и наш воздух. Также они не дают зайти на украинскую территорию врагу", – сказал Артюх.

По утверждению Генштаба ВСУ, подразделениями украинских защитников были предотвращены две попытки проникновения ДРГ противника в районах населенных пунктов Старая Гута и Бруски Сумской области. В целом же на Северском и Слобожанском направлениях противник "сохраняет военное присутствие в приграничных районах" и "проводит диверсионно-разведывательную деятельность".

В регионе россияне постоянно совершают ты или другие провокации, добавил Артюх. Он снова призвал местных жителей эвакуироваться.

По последним данным, из 22 населенных пунктов области уже эвакуировались все жители. В регионе с опасных территорий уже эвакуировались 4523 человека, в том числе 829 детей.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники атаковали радиотехнические объекты в Сумской области. В ряде городов региона выведены из строя передатчики телерадиовещания, возможны перебои с мобильной связью.

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