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Враг продолжает давить на Новопавловском направлении: там ВСУ отразили 19 атак – Генштаб

Михаил Левакин
War
3 минуты
20,2 т.
Враг продолжает давить на Новопавловском направлении: там ВСУ отразили 19 атак – Генштаб

Российские захватчики продолжают атаковать на разных участках фронта, пытаясь прорвать оборону украинских войск. Всего в течение 16 марта было зафиксировано 50 боевых столкновений.

Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 16 марта. Наиболее интенсивные боевые действия зафиксированы на Новопавловском направлении.

За сутки враг нанес по Украине 1 ракетный и 43 авиаудара, совершил 58 обстрелов из РСЗО (к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения).

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника. Ракетные войска нанесли поражение пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава и 1 средству противовоздушной обороны противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено).

На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минных заграждений вдоль границы Украины. Здесь пресечены 2 попытки проникновения ДРГ в районах населенных пунктов Старая Гута и Брюски Сумской области. Обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. От обстрелов здесь пострадали более 20 населенных пунктов.

Враг продолжает давить на Новопавловском направлении: там ВСУ отразили 19 атак – Генштаб

На Бахмутском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка и восточнее Часового Яра Донецкой области. Под обстрелами оказалось около 10 населённых пунктов.

Враг продолжает давить на Новопавловском направлении: там ВСУ отразили 19 атак – Генштаб

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено более 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненьке, Первомайское и Невельское Донецкой области. Под обстрелы попали около 20 населенных пунктов.

Враг продолжает давить на Новопавловском направлении: там ВСУ отразили 19 атак – Генштаб

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под огнем окупантов оказались около 20 населенных пунктов.

Враг продолжает давить на Новопавловском направлении: там ВСУ отразили 19 атак – Генштаб

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области. Из-за обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов.

Враг продолжает давить на Новопавловском направлении: там ВСУ отразили 19 атак – Генштаб

На Херсонском направлении в течение суток врагом было совершено 2 атаки позиций наших войск на левом берегу Днепра. Под обстрелы попали более десяти населенных пунктов.

Враг продолжает давить на Новопавловском направлении: там ВСУ отразили 19 атак – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 15 марта произошло 78 боевых столкновений. Наиболее интенсивные боевые действия были зафиксированы на Новопавловском и Авдеевском направлениях. Также оккупанты не оставляют попыток выбить ВСУ с левобережья Херсонщины.

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