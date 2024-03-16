Враг продолжает давить на Новопавловском направлении: там ВСУ отразили 19 атак – Генштаб

Российские захватчики продолжают атаковать на разных участках фронта, пытаясь прорвать оборону украинских войск. Всего в течение 16 марта было зафиксировано 50 боевых столкновений.

Об этом сказано в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 16 марта. Наиболее интенсивные боевые действия зафиксированы на Новопавловском направлении.

За сутки враг нанес по Украине 1 ракетный и 43 авиаудара, совершил 58 обстрелов из РСЗО (к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения).

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника. Ракетные войска нанесли поражение пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава и 1 средству противовоздушной обороны противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено).

На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минных заграждений вдоль границы Украины. Здесь пресечены 2 попытки проникновения ДРГ в районах населенных пунктов Старая Гута и Брюски Сумской области. Обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. От обстрелов здесь пострадали более 20 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении нашими воинами отбиты 4 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка и восточнее Часового Яра Донецкой области. Под обстрелами оказалось около 10 населённых пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено более 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненьке, Первомайское и Невельское Донецкой области. Под обстрелы попали около 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 19 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под огнем окупантов оказались около 20 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области. Из-за обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении в течение суток врагом было совершено 2 атаки позиций наших войск на левом берегу Днепра. Под обстрелы попали более десяти населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 15 марта произошло 78 боевых столкновений. Наиболее интенсивные боевые действия были зафиксированы на Новопавловском и Авдеевском направлениях. Также оккупанты не оставляют попыток выбить ВСУ с левобережья Херсонщины.